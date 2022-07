Javier Dichas es un actor y modelo que se ha dado a conocer gracias a su recurrente aparición en la gira ‘Sin cantar ni afinar’ de C. Tangana, que hemos vuelto a presenciar recientemente en el festival Río Babel de Madrid. En el concierto de El Madrileño tiene lugar una fiesta en un club privado en el que Dichas ejerce de camarero que sirve a e interactúa con los asistentes y que, en un punto del show, incluso aconseja a Pucho cómo mejorarlo. Cuando suena ‘Llorando en la limo’, el barista se vuelve completamente loco a bailar y saltar por todas partes. Resulta que la persona que lo interpreta tiene un gusto musical exquisito. Él mismo nos comenta su música favorita.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos o alguna que nunca jamás te haya dejado de acompañar?

Eso va cambiando constantemente y espero que así siga siendo.

- Publicidad -

¿Y disco favorito?

‘A•I•R’ de Hiroshi Yoshimura (Shiseido, 1984).



¿Una canción que te haya obsesionado últimamente?

‘Aprendiendo a amerizar’ de Suso Saiz.



- Publicidad -

¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

‘Hit the Road Jack’ de Ray Charles.



¿Qué canción odias con toda tu alma?

No me acuerdo cómo se llama pero una que ponían en todas las fiestas de pueblo y en todos los botellones de Madrid que me recuerda a cuando las cosas se empezaron a poner feas con la primera novia que tuve, cuando era incauto y adolescente.

- Publicidad -

¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál fue el último y en qué formato?

Lo último que he comprado ha sido el de ‘Slow Music’ de Fisher Turner y Lol Coxhill. Un LP, edición original, jejeje.



¿Alguna canción de C. Tangana que te guste especialmente o que te haya marcado de alguna manera?

Es una de sus canciones más desconocidas pero recuerdo que, cuando empezó el primer confinamiento, que para mí fue un momento muy especial por muchos más motivos, sacó una canción súper corta que se llama ‘Bien :(‘ que me ponía en bucle y me llegaba al alma y todo estaba muy mal pero todo estaba muy bien :)



¿Cuál es tu plataforma favorita para escuchar música ahora mismo? Por ejemplo, al margen de Spotify/Apple Music, ¿escuchas discos enteros en Youtube?

Uso mucho Soundcloud porque hay muchas sesiones de festivales y de radios que me interesan. Y sí, al margen de esas plataformas tengo bastante costumbre de escuchar discos enteros en YouTube. Es algo que se ha perdido por haber pasado de escuchar música a través de vinilos, cassettes o incluso CDs a las plataformas de streaming. Escuchar un disco de principio a fin modifica como percibes cada una de las canciones individualmente.

¿Qué disco es el que más has escuchado últimamente?

‘Silence & Wisdom’ de Deux Filles. La historia detrás de ese disco es brutal. Checkead ;)



¿Qué disco marcó tu adolescencia?

Los dos primeros de Bob Dylan.



¿Qué opinas del supuesto revival del vinilo o peor aún, del cassette? ¿Es puro postureo o te interesa especialmente?

Soy un muy buen ejemplo del revival del vinilo jajaja. Llevo comprando como un loco unos 4 o 5 años. Me gusta mucho investigar tanto en internet como en tiendas físicas y comprar las frikadas que voy encontrando por ahí. No sé, hay muchas cosas que podré hacer por postureo pero esta no creo que sea una de ellas. En realidad escuchar música en Spotify es hasta cierto punto algo parecido a leer en el Kindle, y no creo que a los que siguen comprando libros se los considere gente que lo hace por postureo. Se generan muchas más cosas cuando eso que escuchas o lees es algo físico. El cassette además tiene un sonido muy particular que a ciertos géneros de música le sienta bastante bien.

¿Momento exacto de una canción que te dé la vida?

El principio de la canción ‘Galilea: centro de datos’ de Mecánica Popular.



¿Cuál es el momento/tramo de El Madrileño que más disfrutas, lo protagonices o no?

Cuando empieza el concierto es de los momentos que más disfruto y me parece que es uno de los momentos más locos del show, aunque hay varios más.

Estamos todos ya en posición. Con el telón aún puesto empieza a sonar una marcha como de Semana Santa bastante épica. Aunque no vemos nada, ya escuchas a la gente volverse loca gritando al otro lado. Cuando cae el telón, con la marcha aún sonando, de repente aparecen delante tuya unas 15.000, 20.000, 30.000 personas gritando locas de emoción. Muchas veces no ves dónde acaba la marea de gente. El chute de adrenalina que te da eso es muy difícil de explicar.

¿Tienes videoclip favorito o uno que te guste mucho?

El que hizo Johan Coopman de la canción ‘Cada día’ de Nightfall in Camp en 1985.



¿Algún concierto que recuerdes con especial cariño?

Hace unos años fui a ver a Beach House en La Riviera yo solo y la verdad es que lo recuerdo con especial cariño.



¿Alguna compra que recuerdes con cariño de la era CD?

Linkin Park.



¿Alguna canción que, en algún momento, te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

Tengo tendencia a ser el típico intelectualito y es algo que no llevo muy bien así que me alivia mucho que los demás sepan que también me lo gozo con un buen reggaetón o Justin Bieber.



¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

Que cada vez que la escuche encuentre algo que no había encontrado la vez anterior.

Un remix que te haya vuelto loco

‘Aunque me falte el aire (Lerele remix)’ de Azúcar Moreno.