Katy J Pearson habla del “qué dirán” y la fama en ‘Talk Over Town’

Katy J Pearson ha publicado esta semana su segundo álbum, ‘Sound of the Morning’, que va a ser nuestro “Disco de la Semana”, como en breve os contará Jaime Cristóbal en la crítica pertinente.

De momento el single principal del álbum, ‘Talk Over Town’, es nuestra Canción del Día. Como ya vimos en su debut, hay algo en la voz de Pearson que la acerca a la escuela de Stevie Nicks y su larga lista de sucesoras, como por ejemplo Lissie. Solo que ni este disco ni este tema terminan de rehuir lo bailable, resultando una pieza pop bastante transversal, incluso en sus 6 minutos de duración en la versión álbum.

Comienza Katy J Pearson esta letra escuchando los rumores que se expanden por la ciudad, algo que le causa “pena” y “vergüenza”, en lo que parece una composición sobre los sinsabores de la fama. Sobre todo cuando solo te llega la parte mala (“estaba esperando que llegara un momento, pero ese momento no es ahora, ¿hay algo que me esté perdiendo?”). El contexto parece ser su propio pueblo, en Gloucester, por donde Katy pasea y por el que escucha a alguien gritar su nombre. Sin embargo, no está segura que esa persona se dirigiera a ella.

En la misma línea se mueve el vídeo dirigido por Abbie Stephens, que ha explicado que quería hablar sobre “cómo los artistas que graban música tienen la presión de ser la cara de su música y ser parte de un pack visual”. Vídeo que parece influido por la Nouvelle Vague y otras vanguardias cinematográficas del siglo XX.



