Nina Nastasia sobrecoge hablando de maltrato, desamor y supervivencia

Esta semana se ha publicado el primer disco de la cantautora Nina Nastasia en 12 años. En este descarnado regreso relata la historia de maltrato que sufrió por parte de su pareja, productor y co-autor Kennan Gudjonsson. Finalmente le abandonó el 26 de enero de 2020 y, un día después, él se suicidó.

Únicamente acompañada de una guitarra, Nina Nastasia ha grabado este disco bajo la producción de su inseparable Steve Albini. Son 12 composiciones a las que hay que sumar una intro y una outro de sonido ambiente, que han emocionado especialmente a la industria musical. The Guardian ha dado 5 estrellas al disco, de hecho este es ya uno de los álbumes del año en Metacritic, y en nuestro país también ha sobrecogido al diario El País, donde se ha publicado una entrevista con Nina Nastasia, y a Rockdelux.

‘Riderless Horse’ será nuestro Disco de la Semana, pues son muchas las canciones emocionantes que encontramos en él, como ‘Just Stay In Bed’. A veces las melodías suenan ligeras, casi dulces, como es el caso de ‘Blind as Batsies’ o ‘The Roundabout’, que casi parecen composiciones de accesible country.

Sin embargo, las historias son turbias como retratan los textos de ‘Nature’, que habla de alguien que “ha nacido para el abuso”, al que “la violencia le excita”; o de ‘Ask Me’, que no puede ser más confesional. “Te quiero, pero estamos cerca de morir cada día / seré yo quien elija la vida sobre la enfermedad”. El disco se despide con ‘Afterwards’, en la que Nina Nastasia confiesa que está “lista para vivir”.

Un final feliz para una historia tóxica que ha detallado en la citada entrevista con El País: «Éramos infelices y el caos y la enfermedad mental se apoderaron de nosotros. El último año de nuestra relación fue muy duro. Llegó un momento en el que no éramos capaces de cuidarnos a nosotros mismos. Estábamos muy desquiciados psicológicamente. Sentí que si continuábamos juntos [hace un parón de unos segundos]… simplemente no puedo imaginarme lo que hubiera pasado».

Otra de las composiciones fundamentales del álbum es ‘This Is Love’, que hoy escogemos como “Canción del Día”. En un comunicado, Nina Nastasia ha explicado que a causa del trauma, de vivir en perpetua lucha y tristeza, su concepto sobre lo que es el amor se ha visto claramente sesgado, hasta el punto de perder de vista la realidad.

“‘This Is Love’ es sobre un amor que no quiero repetir”, explica, mientras en la letra se pregunta si esto es amor, por qué sienta tan mal. “Supongo que me quedaré en el infierno contigo si esto es el amor”, lamenta en el texto.