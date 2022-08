Adiós a Nichelle Nichols, la icónica Uhura de ‘Star Trek’

Nichelle Nicols, actriz que interpretó a la icónica Nyota Uhura en ‘Star Trek’, ha fallecido por causas naturales a los 89 años de edad, ha confirmado su hijo en Facebook. “Siento informarles que una gran luz del firmamento ya no brilla para nosotros como ha hecho durante tantos años», ha escrito. «Ayer por la noche, mi madre, Nichelle Nichols, sucumbió a causas naturales y murió”.

Nacida en 1932 en Illinois, Nicols será para siempre recordada por representar uno de los primeros personajes afroamericanos de relevancia en una serie de televisión en Estados Unidos. Su papel de Uhura -traductora especializada en lingüística, criptografía y filología- fue uno de los principales de la serie, signo de que la cultura empezaba a reflejar los cambios políticos y sociales que la sociedad demandaba.

El propio Martin Luther King, quien, solo cuatro años antes del estreno de ‘Star Trek’, había ofrecido su icónico discurso ‘Yo tengo un sueño’ por los derechos civiles de la población afroamericana, era fan de Nichols y le convenció de seguir en ‘Star Trek’ cuando ella ya había decidido abandonar la serie para empezar a actuar en una obra de teatro, destacando su papel clave en la lucha contra el racismo.

Nicols también fue conocida por haber protagonizado el que muchos consideran el primer beso interracial que emitió la televisión estadounidense. En una escena de ‘Los hijastros de Platón’, emitida en 1968, Nyota Uhura y Capitán Kirk (William Shatner) se funden en un beso. Sin embargo, 10 años atrás, el propio Shatner ya besó a la modelo y actriz asiática France Nuyen en televisión.

Al margen de su carrera interpretativa, Nicols dedicó su vida a trabajar en programas de la NASA y, además, llegó a tener una pequeña carrera musical. En concreto publicó dos álbumes, ‘Down to Earth’, en 1967, y ‘Out of this World’, en 1991.