Warner ha decidido cancelar completamente el estreno de ‘Batgirl’, la nueva adaptación de los cómics de DC protagonizada por Leslie Grace, tal y como ha confirmado Variety. Lo más raro de esta noticia es que el rodaje de la película ya había terminado antes de la cancelación, rodaje que ha costado nada más ni nada menos que unos 90 millones de dólares.

La película dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah, directores de ‘Bad Boys For Life’, no se estrenará ni en cines ni en HBO Max, como estaba previsto inicialmente. Al parecer, esta decisión llega a través del nuevo régimen detrás de Warner Bros Discovery, que ha decidido centrar los esfuerzos del estudio en blockbusters y películas para los cines, para lo cual ‘Batgirl’ no tenía sitio.

- Publicidad -

Lo más triste es que nunca se sabrá si DC había o no acertado con esta versión femenina de Batman, ya que la cancelación no tiene nada que ver ni con la calidad de la cinta ni con el compromiso de los cineastas. El reparto en cuestión tampoco era pequeño, con J.K. Simmons interpretando al comisario Gordon, Michael Keaton volviendo a su papel de Batman y Brendan Fraser dando vida al villano del proyecto.

Esto es un mazazo para los fans del universo cinematográfico de DC, ya que esta decisión significa que otras películas también podrían correr el mismo destino. Entre ellas, la adaptación cinematográfica del Flash de Ezra Miller, la cual, teniendo en cuenta todas las apariciones de Miller en la prensa últimamente, no ha tenido un rodaje fácil. Su estreno estaría previsto para llegar a los cines en 2023.

- Publicidad -