ALMA se perdona a sí misma en su liberador nuevo single

ALMA, la cantante finlandesa que triunfó hace unos años con el pop tropical de ‘Chasing Highs’, sigue son su carrera y apuesta por la reinvención. Si su reciente single ‘Everything Beautiful‘ traía aroma 60s, el nuevo se puede añadir a la carpeta de «canciones influidas por Fleetwood Mac», como más o menos el 40% de canciones que salen cada año.

La nueva propuesta de ALMA se llama ‘I Forgive Me’, es una de las novedades que salen hoy, y aboga por dejar atrás el ser demasiado duros con nosotros mismos. «A toda la gente a la que he hecho daño, a la que he decepcionado, debería haber actuado de otra manera», empieza la letra. «Y a la gente que me ha hecho daño y me ha decepcionado, espero que hayáis aprendido». En ‘I Forgive Me’, ALMA acepta que no es perfecta, también que los demás no lo son, y se libera.

Musicalmente, ‘I Forgive Me’ apuesta por un ritmo de batería de corte disco y guitarras, recordando a los Fleetwood de ‘Everywhere’, y su ligera instrumentación recuerda a la de temas recientes tan recomendables como ‘Slow Song‘ de The Knocks con Dragonette.

En un comunicado, ALMA cuenta que ‘I Forgive Me’ «es una canción que escribí para misma cuando necesitaba perdonarme. Siempre he sido muy dura conmigo misma. Si hago algo equivocado o «malo» suelo permanecer en este sentimiento horrible y no puedo encontrar maneras de superar esas situaciones».

«Escribir me ayuda», continúa, «y también hablar con mis amigos, pero si he echo daño a alguien me cuesta superar esas situaciones. Llegué a un punto en que intenté gustar a todo el mundo a sabiendas de que eso es imposible. Siempre habrá gente a la que no le gustes o a la que no le guste lo que hagas».

Finalmente, ALMA apunta: «Creo que somos hipócritas los unos con los otros, y siempre estamos preparados para juzgar a los demás sin conocer su historia. Realmente creo que hablar y escuchar a los demás, y perdonarte a ti misma, es la clave para encontrar la paz y la felicidad».