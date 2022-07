ALMA acierta con el revival 60s guitarrero de su single de regreso

«¿Las has visto?», se preguntaba ALMA en el título de su álbum debut, publicado en 2020. Y eso mismo nos estábamos preguntando últimamente sobre ella: ¿dónde está ALMA? La cantante finesa se encontraba preparando su segundo disco, del que hoy lanza un primer adelanto.

ALMA se dio a conocer hace unos años con los hits de pop tropical ‘Chasing Highs‘ y ‘Phases’ con French Montana. Después su colorido single ‘Cowboy‘ fue Canción Del Día en estas páginas, así como ‘Bad as the Boys‘, su tema con Tove Lo.

Conocida por su rasposa voz y por su pelo de color fluorescente, ALMA editaba su primer disco largo en plena pandemia. ‘Have You Seen Her?’ dejaba singles como ‘Bad News Baby’ que reincidían en un pop contemporáneo no demasiado original y, aunque alcanzaba el número 1 de álbumes en Finlandia, pasaba desapercibido en el resto del mundo.

Hoy, ALMA vuelve y además lo hace con nuevo sonido. ‘Everything Beautiful’ ya no es tan pop ni tan electrónica, sino que apuesta por el revival 60s guitarrero de gente como Cults o Best Coast, solo que menos lo-fi, y llegando a durar también 2 minutos. De melodía pop clásica, ‘Everything Beautiful’ incluso trae a la mente a unas Pipettes menos recargadas.

‘Everything Beautiful’ habla sobre las «penurias de hacerse mayor, sobre ya no ser adolescente y tener todas esas responsabilidades», pero ALMA no se regodea en la miseria. Al contrario, busca simplemente «pasarlo bien con los amigos» porque, como reza el estribillo, «todo aquello que es bello muere, y llevamos siendo jóvenes mucho tiempo, así que perdónanos esta noche».

En un comunicado oficial, ALMA apela a esa generación que «debe tener buen aspecto, tener éxito, preocuparse por el medio ambiente, ser político, tener talentos, ser divertido y ser social», y le manda un mensaje rotundo: «a veces es mejor mandar todo a la mierda por un segundo». O, en este caso, dos minutos.