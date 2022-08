Beyoncé se une a los Isley Brothers en ‘Make Me Say It Again, Girl’

Beyoncé está teniendo una gran semana. ‘RENAISSANCE’ ha debutado en el número 1 del Billboard 200 y ‘Break My Soul’ le ha brindado su primer número 1 en el Hot 100 desde 2009, cuando consiguió la misma hazaña con el mítico sencillo ‘Single Ladies (Put a Ring On It)’. Hoy ha lanzado una nueva colaboración junto a uno de los grupos de soul más importantes de la historia. Se trata de ‘Make Me Say It Again, Girl’, una versión actualizada del tema de 1975 de los Isley Brothers, originalmente titulado ‘Make Me Say It Again Girl, Pts. 1 & 2’.

Ronald Isley y Beyoncé realizan un romántico dueto que, musicalmente, es prácticamente igual que la original. Para Beyoncé, esta colaboración es un regreso literal y metafórico a sus orígenes. Metafórico, porque Beyoncé empezó cantando sobre todo R&B, antes de pasarse a otros géneros en trabajos posteriores. Literal, porque resulta que la primera canción del álbum debut homónimo de Destiny’s Child, ‘Second Nature’, samplea la canción original de los Isley Brothers que ahora Beyoncé ha versionado.

‘Make Me Say It Again, Girl’ llega como un adelanto de ‘Make Me’, el álbum que los Isley Brothers lanzarán en septiembre y que también contendrá otras colaboraciones que se irán anunciando. Ronald Isley explicó en una entrevista para Vibe lo importante que es esta nueva versión para ellos: «La madre de Beyoncé nos escribió para contarnos lo mucho que lloraron cuando Beyoncé les puso la canción. Kandy, su hermana y yo estábamos juntos cuando lo escuchamos por primera vez y lloramos. Después, Ernie y su mujer vinieron a escucharla y también lloraron. Hacía años que no llorábamos por una canción».

