Lizzo y BLACKPINK, entre las nuevas actuaciones de los VMA’s

Este 28 de agosto se celebrará en Nueva York la gala de los VMA’s 2022, de la que ya averiguamos quienes son los artistas con más posibilidades de ser premiados, al tener el mayor número de nominaciones: Kendrick Lamar, Jack Harlow y Lil Nas X. Ahora, se ha desvelado quienes serán las estrellas encargadas de amenizar el show con sus actuaciones en directo, uno de los entretenimientos más disfrutados de la gala.

Anitta es la primera de las confirmaciones para actuar la noche del 28 de agosto. La cantante brasileña realizará su debut en el escenario de los VMA’s con la versión en directo de ‘Envolver’. Al mismo tiempo, es la primera vez que Anitta está nominada en la categoría de «Mejor vídeo Latino».

J Balvin volverá a los VMA’s para realizar su tema con Ryan Castro, ‘Nivel de Perreo’. El colombiano regresa a los premios MTV tras su actuación conjunta con Bad Bunny en 2019, de la canción ‘QUE PRETENDES’. De llevarse a casa el premio por el vídeo de ‘In Da Getto’, J Balvin se convertiría en el artista latino más premiado de la historia de los VMA’s.

Khalid acompañará a Marshmello en su debut en directo en los VMA’s con ‘Numb’. Marshmello asistirá a la gala con cinco nominaciones a su nombre, mientras que Khalid ya se llevó el premio en 2017 como «Mejor Nuevo Artista». Panic! At The Disco también actuarán, por primera vez desde 2018, en el escenario de los premios MTV y presentarán en directo su single ‘Middle of a Breakup’, del próximo LP de la banda, ‘Viva Las Vengeance’.

Nicki Minaj también nos regalará una actuación en vivo en los VMA’s y es que además lo suyo es una ocasión especial. Nicki recibirá el premio Michael Jackson Video Vanguard en la gala de este año, convirtiéndose en la cuarta artista de rap en recibir el galardón, después de LL Cool J (1997), Kanye West (2015) y Missy Elliott (2019).

Lizzo entra a formar parte de las nuevas actuaciones confirmadas para los VMA’s de este año, la cual será su segunda actuación en la historia de los premios de MTV. Se ha confirmado que Lizzo cantará ‘2 Be Loved (Am I Ready)’, de su último álbum de estudio, ‘Special’. La cantante de de ‘About Damn Time’ además está nominada a cuatro premios, incluidos Canción del Año y Artista del Año.

El año pasado Jack Harlow debutó en los VMA’s cantando ‘INDUSTRY BABY’ junto a Lil Nas X. Este año repetirá actuación, pero como uno de los artistas con más nominaciones de la gala y en solitario. Está previsto que Harlow cante una de las canciones de su segundo disco, ‘Come Home the Kids Miss You’.

Otro grupo confirmado para actuar el próximo 28 de agosto es BLACKPINK, que harán su debut en una gala de premios estadounidense con su nueva canción, ‘Pink Venom’, la cual se lanzará en tres días. Asimismo, otro grupo extranjero que debutará esa noche en los VMA’s son Måneskin, que presentarán en directo su single ‘SUPERMODEL’.