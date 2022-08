JID baila con el diablo en ‘Dance Now’

Si no estás muy metido en el mundillo del hip hop, la canción del día de hoy te presentará a uno de los raperos con más potencial del panorama estadounidense. Firmado con la discográfica de J. Cole desde 2017, JID tiene el wordplay, el flow, la creatividad y el sentido melódico para convertirse en uno de los mejores. De hecho, para algunos ya forma parte de ese club. Para entendernos, JID tiene un estilo muy similar al de Kendrick Lamar, de forma que se asemeja a la versión más cool y desenfadada de este.

JID, nacido en 1990 en Atlanta, lanzó su primer álbum en 2017 bajo el nombre de ‘The Never Story’ y en 2018 lo sucedió con ‘DiCaprio 2’, por lo que no es un novato, pero tampoco ha tenido su big break. Lo más cercano a esto es su reciente colaboración con Imagine Dragons en la canción ‘Enemy’, un hit total que amasa más de 800 millones de reproducciones en Spotify. El próximo paso en la carrera de JID es ‘The Forever Story’, su anticipadísimo tercer álbum, que saldrá el próximo 26 de agosto y del que hay disponibles dos excelentes sencillos: ‘Surround Sound’ y ‘Dance Now’. Esta última es nuestra canción del día.

Con una duración de 3 minutos y 47 segundos, ‘Dance Now’ es una de esas canciones que no paran de evolucionar en ningún momento. Lo primero que se escucha es el sample que se va a repetir prácticamente a lo largo de todo el track, la intro de ‘Yoel’s Niggun’ de Zusha. Después, igual que en el anterior single, JID comienza a rapear como si le fuera la vida en ello, hasta que llega el pre-estribillo y JID se saca de la manga una nueva y áspera voz que recuerda a una de las inflexiones vocales que a Kendrick Lamar tanto le gusta usar en sus discos. Llegamos al estribillo y somos bienvenidos a la parte más melódica de la canción, llevada a cabo por Kenny Mason, en la que este entona la sinopsis de todo el tema («You dance with the devil / You’ll never dance again»).

Justo cuando crees que JID se va a volver a poner a rapear sobre el «bam, bam, bam, barambam» que llevamos escuchando en bucle durante más de 1 minuto y medio, en el segundo verso la base implementa una trompeta que hace un guiño sonoro precioso al tema ‘SpottieOttieDopaliscious’ de Outkast, paisanos de JID y Kenny Mason. Y sí, JID sí se pone a rapear, pero nadie se podría quejar de ello. ‘Dance Now’ es terminada con unas palabras de Jesse Royal, un músico de reggae jamaicano, sobre la vida («Life is a journey, you know? Not a destination»). De fondo, los celestiales coros de Kenny Mason.

También merece la pena ver el vídeo de la canción y absorber toda la poderosa imaginería que se presenta, aunque solo sea por quedarte con la cara de JID. Además, acaba con una versión en vivo de la portada de ‘The Forever Story’, que será el primer disco de JID desde 2018 y el que podría llevar su carrera a terrenos aún sin explorar.