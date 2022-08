Lorde despide la era ‘Solar Power’ con el vídeo de ‘Oceanic Feeling’

Lorde ha estrenado el videoclip de ‘Oceanic Feeling’, la pista que cierra su disco ‘Solar Power‘. Es, también, el último de los siete videoclips que la neozelandesa ha preparado para promocionar el álbum, después de los de ‘Solar Power’, ‘Mood Ring’, ‘The Path’, ‘Secrets from a Girl (Who’s Seen It All)‘, ‘Fallen Fruit’ y ‘Leader of the New Regime’. Así, Lorde da concluida la era de ‘Solar Power’, justo un año después de su lanzamiento el 20 de agosto de 2021.

En el vídeo de ‘Oceanic Feeling’, Lorde se relaja en una balsa de madera junto a su hermano pequeño Angelo. También canta subida a sus hombros, y en otras escenas ambos aparecen pescando o tumbados en el césped. En el final del vídeo, Lorde coge una barca y abandona la isla, mientras un grupo de personas la observa desde la orilla. Un metafórico final lleno de paz y colores azules para esta etapa en la carrera de Lorde, que ha tenido sus más y sus menos.

En una misiva dirigida a sus fans, Lorde ha explicado que la persona que se ve en el vídeo de ‘Oceanic Feeling’ es su versión más auténtica. Y ha detallado: «La otra persona del vídeo es mi otra mitad y mi mejor amigo, mi hermano Angelo», señala. «Nacidos en el mismo día, con cinco años de diferencia, siempre hemos estado muy unidos y sabía que, si salía en el vídeo, yo me mostraría tal y como soy. No puedo ser otra persona cuando ese chico está alrededor».



