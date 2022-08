Elton John adelanta la versión completa de ‘Hold Me Closer’

Elton John ha publicado en su cuenta de Instagram un adelanto con bastante chicha de ‘Hold Me Closer’, la nueva versión de su clásico de 1971, ‘Tiny Dancer’, que contará con la colaboración de Britney Spears en su regreso a la música después de 6 años. ‘Hold Me Closer’ saldrá este viernes 26 de agosto en todas las plataformas, pero Elton John ha comprendido que no podíamos esperar más para escuchar el tema de forma íntegra y por eso la ha presentado en un DJ set que ha subido a redes.

‘Hold Me Closer’ sigue el camino de ‘Cold Heart’, y no solo porque la haya estrenado en el mismo lugar, sino porque también se trata de un mix de canciones de Elton John con un resultado mucho más discotequero. En este caso, ‘Hold Me Closer’ se compone de ‘Tiny Dancer’ para el estribillo y de la canción ‘The One’, publicada en 1992, para los versos. Tal y como adelantó la estrella de ‘Rocket Man’ el mes pasado, la canción es «completamente un dúo» entre John y Spears, que constantemente van cambiando entre líneas en solitario y al unísono.

El «remake» bailongo de ‘Tiny Dancer’ significará el primer lanzamiento de Britney Spears tras liberarse de la tutela legal de su padre y de recuperar su libertad tras 13 años de lucha. Detrás de la producción se encuentra Andrew Watt, quien ya colaboró con Elton John para algunos temas de ‘The Lockdown Sessions’, su último disco.

