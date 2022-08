Arctic Monkeys anuncian ‘The Car’ y estrenan tema en vivo

Justo cuando están a punto de actuar en Cala Mijas, cosa que sucederá el fin de semana que viene en la provincia de Málaga, Arctic Monkeys anuncian disco. Lo hacen después de haber estrenado anoche en vivo un tema llamado ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’, pues justo su gira ha comenzado hace unos días.

Hoy sabemos que Arctic Monkeys lanzará su nuevo álbum, titulado ‘The Car’, el viernes 21 de octubre. El séptimo álbum de estudio de la banda presentará diez nuevas canciones escritas por Alex Turner, producidas por James Ford y grabadas en Butley Priory, Suffolk, RAK Studios, Londres y La Frette, París.

El álbum será la continuación del incomprendido ‘Tranquility Base Hotel + Casino‘, y cuando de manera insólita ‘AM’ permanece entre los discos más escuchados de todo el mundo, semana tras semana, 9 años después de su edición. Esta semana ‘AM’ es exactamente el 21º álbum más escuchado en todo el mundo según Spotify, más o menos a la altura del último de Drake.

Según la nota de prensa, «‘The Car’ encuentra a Arctic Monkeys corriendo salvajemente en un nuevo y suntuoso paisaje musical y contiene algunas de las interpretaciones vocales más ricas y gratificantes de la carrera de Alex Turner. El LP de lujo estará disponible en vinilo gris limitado con una pegatina y una sobre portada de plástico transparente con una imagen a través de la tienda oficial de AM. Un LP exclusivo de color crema estará disponible en tiendas de discos independientes y tiendas HMV. ‘The Car’ también estará disponible en LP estándar, CD, casete y digitalmente.

Os dejamos con la portada, el tracklist y el tema en vivo.

There’d Better Be A Mirrorball

I Ain’t Quite Where I Think I Am

Sculptures Of Anything Goes

Jet Skis On The Moat

Body Paint

The Car

Big Ideas

Hello You

Mr Schwartz

Perfect Sense