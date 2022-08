El fin de semana pasado, Arctic Monkeys fueron “trending topic” por su actuación en el Festival de Leeds. Y esta semana -el jueves 1 de septiembre- podremos verlos en Cala Mijas junto a un elenco de lujo que incluye a Kraftwerk, Róisín Murphy, Nick Cave, Hot Chip, Liam Gallagher, James Blake y un larguísimo etcétera.

Antes de eso, el grupo de Alex Turner ha tenido la generosidad de compartir un single de adelanto del disco que habían anunciado para el próximo 21 de octubre. El álbum se llama ‘The Car’ y el primer single que estrenan en versión de estudio no es el mismo tema que habían estrenado en directo hace unos días. Aquel fue el complicado ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’ y el tema del que hoy comparten el videoclip se llama ‘There’d Better Be a Mirrorball’. Es la Canción del Día en JENESAISPOP.

‘There’d Better Be a Mirrorball’ es una balada de 4 minutos y medio de corte retro, que comienza con unas notas de piano y unos arreglos orquestales muy teatrales. Tras unos instantes de silencio, alternados con unas sacudidas al piano, Alex Turner comienza ordenando: “no te emociones, no es propio de ti”.

Sin embargo, después bromea que dejar salir al “viejo tonto romántico encaja mejor con el estado de ánimo”. De manera abstracta, poco concreta, Arctic Monkeys hablan aquí de los problemas de comunicación y los sentimientos, representando aparentemente la bola de espejos del título la sensación de fiesta o alivio, no sin cierta sorna («más vale que haya una bola de espejos»). Llama la atención también la figura del coche, pues ‘The Car’ es el título de todo el álbum, representando probablemente el fin de dicha fiesta. “¿Quieres llevarme al coche?”, comienza preguntando, atormentado, cada estribillo.

Musicalmente, la canción se va adentrando en el soul y el disco de los años 70 a través de unos gloriosos arreglos de cuerda, que nos indican que este álbum podría estar un poco más cerca del clasicismo de ‘AM’ que de la rareza de ‘Tranquility Base Hotel Casino’. ‘There’d Better Be a Mirrorball’ abrirá el álbum.