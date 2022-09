Bad Bunny, Stevie Nicks, Beck, Tame Impala… en el disco de Gorillaz

Gorillaz anuncian hoy un nuevo disco, aunque la sorpresa es que ya no saldrá este 2022. Como si no quedaran meses (o como si el atasco en las fábricas de vinilos continuara siendo insoportable), lo nuevo de la banda más exitosa de Damon Albarn no llegará hasta el 24 de febrero de 2023.

El álbum recibirá el título de ‘Cracker Island’, como el tema que ya conocemos junto a Thundercat, y este será de hecho el corte 1 de dicho disco. Hoy se revela además una nueva canción titulada ‘New Gold’ que supone una colaboración junto a Tame Impala y Bootie Brown, quien ya apareciera en el hit ‘Dirty Harry’ del segundo disco de Gorillaz. Podéis escucharla bajo estas líneas, aunando hip hop y los típicos teclados psicodélicos de los australianos. Pero no será la única colaboración de lujo del álbum.

Nada menos que Stevie Nicks de Fleetwood Mac entonará ‘Oil’, la pista 2 del álbum; nada menos que Bad Bunny será el invitado de la pista 8, titulada ‘Tormenta’, mientras otras colaboraciones en el disco serán las de Beck en la pista final y Adeleye Omotayo.

01 Cracker Island [ft. Thundercat]

02 Oil [ft. Stevie Nicks]

03 The Tired Influencer

04 Tarantula

05 Silent Running [ft. Adeleye Omotayo]

06 New Gold [ft. Tame Impala and Bootie Brown]

07 Baby Queen

08 Tormenta [ft. Bad Bunny]

09 Skinny Ape

10 Possession Island [ft. Beck]



