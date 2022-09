¿Puede ‘Firefly’ estar eclipsando el resto de singles de Shygirl?

Ya estamos en septiembre, lo que significa que este mismo mes -eso sí, a finales, el día 30- se publicará el esperado nuevo álbum de Shygirl, ‘Nymph’. Además de actuar en escenarios de nuestro país, como Paraíso Festival, la artista no ha dejado de dar pistas sobre lo que encontraremos en ese primer disco largo y en serio -lo anterior se consideran mixtapes-.

Hoy mismo escuchamos otro tema entre las novedades del viernes. Se trata de ‘Nike’, también disponible en su vídeo para COLORS. Un tema crudo coproducido por Mura Masa, que recuerda al sonido más arisco de SOPHIE un poco demasiado tarde. Algo parecido ocurría con el tema con Arca, ‘Come for Me’. De alguna manera, ‘Firefly’ continúa siendo claramente el single estrella de este ‘Nymph’, lo que aprovechamos para reivindicarlo como “Canción del Día”, pues era una cuenta pendiente (estará entre lo mejor del año).

- Publicidad -

Shygirl definía ‘Firefly’ como su canción favorita de todas las que había sacado, porque expresaba realmente dónde se siente y lo que quiere decir. La letra habla de la necesidad de “escuchar la verdad esta vez” y huir de la mentira, aunque el lenguaje que realmente nos interesa en este caso es el de la espectacular producción.

Guitarras entrecortadas se entremezclan con unas ligerísimas notas de piano y todo tipo de efectos en una producción espectacular entre el R&B, el folk y el hyperpop, como pocas grabaciones han sabido desenvolverse. La voz de Shygirl es aquí un instrumento más en la búsqueda de confort, de un espacio cautivador y celestial. De momento, sólo el R&B adulterado de ‘Coochie (a bedtime story)’ le ha hecho sombra en el repertorio de ‘Nymph’.

- Publicidad -

Curiosamente, esto es lo que nos respondía Shygirl durante una entrevista, cuando le preguntábamos si consideraba ‘Firefly’ accesible: «Creo que sí. Depende del contexto. Si no sabías que soy una artista queer, si simplemente estás escuchando la radio, te parecerá una cosa. Y si la comparas con ‘Slime’ del disco anterior, esto no es demasiado loco. ‘Firefly’ viene de un lugar experimental, estoy cogiendo cosas de ciertos sitios, pero aun así suena familiar. Hay una familiaridad en ciertos aspectos, pero es diferente. Intento no ser pretenciosa. Me encantan las listas de éxitos pero cuando hago música, intento hacer algo que no sea demasiado fácil». Ansiamos comprobar cómo funciona lo experimental y lo pop unido en el disco al completo el próximo 30 de septiembre.