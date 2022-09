Bizarrap y Quevedo continúan en el número 1 de la lista de singles española en su novena semana, seguidos por la segunda canción oficial del verano, ‘DESPECHÁ’ de Rosalía en el número 2, y por ‘La bachata’ de Manuel Turizo en el 3. ‘Caile’ de Luar La L, sube una posición y entra en el top 5 por primera vez, confirmando su estatus de hit.

La entrada más importante de la semana la representa Karol G, que coloca su nuevo single ‘GATÚBELA‘ junto a Maldy en el número 17. El tema se mantiene en torno al top 20 de Spotify España y vuelve a dar un hit a la colombiana tras los logrados por ‘Provenza’, que se mantiene en el 13 de Promusicae, y ‘MAMII’ con Becky G, que lo hace en el 31.

Una noticia paralela la protagonizan Elton John y Britney Spears, cuyo single conjunto ‘Hold Me Closer‘ no logra entrar en lista. Como sucedía con ‘BREAK MY SOUL’ de Beyoncé, España no ha sido un mercado clave para la canción en ningún momento desde su salida, al contrario de lo que han demostrado países anglosajones como Estados Unidos, Reino Unido o Australia. En este tercer país, la colaboración de Elton y Britney sí ha alcanzado el número 1 en el chart oficial.

Volviendo a las entradas, el bombazo de ‘DISCOTEKA’ de Lola Indigo y María Becerra aparece a continuación en el número 43. Fuera ya del top 50 de Spotify España, parece que a la canción le está costando calar en el público. ‘Toy Story’ y ‘AN1MAL‘, dos singles recientes de Lola Indigo, ya no aparecen en todo el top 100 de Promusicae. ¿Correrá ‘DISCOTEKA’ la misma suerte pese a su contundente sonido… y a su graciosa referencia a las tetas-montaña de Shakira?

Otra canción que sí se mantiene entre las más escuchadas de Spotify en España es ‘Mercedes Tintea’ de Anuel AA, que registra su entrada en la lista oficial de singles en el puesto 46. El portorriqueño ya tenía otro single en lista, ‘Llevo al cielo’, que entró en el 9 hace 15 semanas, y se mantiene en el 36.

Otra producción de reggaetón, ‘Fuego forestal’ de Justin Quiles, representa la última entrada de la semana, en el 91. Y también cabe mencionar la fuerte subida de ‘LOS APARATOS’ de El Alfa, Noriel y Trueno. La machacona canción sube del 55 al 38.