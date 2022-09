Hace poco más de un año, Chromatics anunciaron su separación definitiva, sin que su malogrado álbum ‘Dear Tommy’ pudiera jamás ver la luz. Ruth Radelet, su carismática vocalista, pieza clave de la formación tanto como Johnny Jewel, emprendía su carrera en solitario unos meses después, con el lanzamiento de un single llamado ‘Crimes’ cuyo destino desconocíamos.

Hoy por fin sabemos que ‘Crimes’ formará parte del primer EP de Radelet, que lleva por título ‘The Other Side’ y verá la luz el próximo 7 de octubre, exactamente dentro de un mes. En palabras de Radelet, ‘The Other Side’ «representa una faceta de mi personalidad como artista que la mayoría de la gente todavía no ha visto. También representa mi salida de una experiencia traumática, donde reúno todo lo que puedo del «antes» para averiguar cómo existir en el «después».

- Publicidad -

Radelet cuenta que ‘The Other Side’ se forjó «en el fuego de un periodo transformador de dos años en el que lo perdí prácticamente todo, incluido a mi padre. Muchas de las canciones las escribí antes de encontrarme atrapada en una tormenta de grandes cambios, y las terminé poco después que la vida empezó a saberme dulce otra vez». Radelet explica que, aunque ‘The Other Side’ es un proyecto «melancólico», necesitaba sacarlo para caminar hacia un futuro más «luminoso y esperanzador».

‘The Other Side’ se compondrá de 5 pistas, la segunda de las cuales ve la luz también hoy. Se trata de ‘Stranger’, una melancólica «torch song» que remite al sonido de Beach House o incluso al del primer disco de la fallecida Julee Cruise… lo cual a nadie extrañará pues Chromatics llegaron a aparecer tal cual en un episodio del «reboot» de ‘Twin Peaks’. Radelet explica que ‘Stranger’ habla de la soledad que ha sentido viviendo en Los Ángeles, una ciudad que ha sentido más como espectadora que como habitante.

- Publicidad -

Tracklist:

Stranger

Sometimes

Crimes

Be Careful

Youth

- Publicidad -