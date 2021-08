Chromatics han comunicado su separación a través de Instagram. Aunque, más bien, han sido tres de sus cuatro integrantes, estos son, Ruth Radelet, Adam Miller y Nat Walker, quienes han anunciado la noticia. Johnny Jewel parece haberse mantenido al margen de la separación.

«Después de un largo periodo de reflexión, los tres hemos tomado la difícil decisión de poner fin a Chromatics», expresa el comunicado firmado por Ruth, Adam y Nat. «Nos gustaría daros las gracias a todos nuestros fans y amigos por vuestro amor y por vuestro apoyo. Este ha sido un capítulo inolvidable en nuestras vidas y no podríamos haberlo hecho sin vosotros. Estamos emocionados por el futuro y nos morimos de ganas de compartir pronto nuevos proyectos con vosotros».

Chromatics ha sido una de las bandas más influyentes de la música pop alternativa desde el lanzamiento, en 2007, de su tercer disco ‘Night Drive‘ a través del sello Italians Do It Better, co-fundado por Johnny Jewel. La banda, que había sufrido diversos cambios de formación desde sus inicios a principios de siglo, cuando era tan solo el proyecto unipersonal de Adam Miller, para después mutar en otras bandas, hallaba en el elegante y noctámbulo sonido italo, dark-disco y post-punk de aquel álbum su forma definitiva.

Eran los inicios de una fiebre por el italo disco y el synth-pop más humeante y onírico, salpicado de tragedia gracias a la voz y a las letras de Ruth Radelet, que culminaría con el estreno, en 2011, de la película ‘Drive‘. Protagonizada por Ryan Gosling, ‘Drive’ se convierte en un pequeño fenómeno cultural gracias, en parte, a su banda sonora, que influye a toda una generación de nuevos artistas interesados en su sonido de synth-pop noir, prominentemente a The Weeknd, que colabora con Johnny Jewel en un remix de ‘After Hours‘. Johnny Jewel es encargado de componer la música, si bien después es sustituido por Cliff Martinez, cuyo encargo es precisamente imitar el sonido de Chromatics y Glass Candy. ‘Tick of the Clock’ de Chromatics, la pista que cerraba ‘Night Drive’ (con una duración original de 17 minutos) aparece finalmente en la banda sonora junto a temas de Kavinsky o Desire, poniendo a estos artistas en el mapa como nunca antes.

Después de ‘Drive’ la carrera de Chromatics da diversos tumbos. En 2012 la banda edita ‘Kill for Love‘, uno de los «200 discos clave del siglo XXI». Pensado para ejercer de «banda sonora imaginaria» -seguimos en el mundo del cine- ‘Kill for Love’ pasa a la historia por ser el disco más completo de Chromatics, pero su impacto queda prácticamente eclipsado por el enigma de ‘Dear Tommy’, su sucesor, un disco que Johnny Jewel termina y después desecha al completo tras vivir una experiencia cercana a la muerte, y que es anunciado y re-anunciado varias veces para no ver la luz jamás. Se llegan a conocer multitud de singles de ‘Dear Tommy’, pero después una secuencia de 20 pistas que no los incluye, y el disco queda para siempre relegado al cajón de los misterios.

Chromatics, que, entre sus logros, pueden contar haber aparecido en la tercera temporada de ‘Twin Peaks’, serie donde su música no puede tener más sentido, sí publican varios singles sueltos a lo largo de la última década que aparecen y desaparecen de las plataformas de streaming; y un disco totalmente nuevo en 2019, ‘Closer to Grey‘, pero lo hacen un poco de aquella manera. Sale un martes, sin avisar, y se titula como un tema viejo de 2014. El contenido musical de ‘Closer to Grey’ decepciona y deja claro que no es precisamente el sucesor de ‘Kill for Love’ que sus fans llevan años esperando.