Rachel Bobbitt reflexiona sobre migrañas y maternidad en ‘More’

Rachel Bobbitt es una joven cantautora nacida en Nueva Escocia y radicada en Toronto que cuenta ya con varios lanzamientos publicados a sus espaldas, estos son, el álbum largo ‘When This Plane Goes Down’ con Justice Der (2019) y cuatro epés llamados ‘The Ceiling Could Collapse’ (2022), el electrónico ‘Call More’ (2021), ‘And It’s the Same’ (2020) y ‘Months to Fall’ (2018).

Bobbitt inició su carrera musical subiendo versiones a Vine, donde ganó cierta notoriedad, pero pronto el éxito la abrumó y se retiró de la red social para concentrarse en escribir su propia música. Encontró un refugio en la ciudad de Saskatoon, donde la nota de prensa explica que el frío terminó inevitablemente filtrándose en sus composiciones.

Guitarras con ecos a los años 90, melodías melosas y melancólicas, cierta querencia post-grunge, atmósferas silenciosas, como si cobraran vida durante una fría madrugada de invierno; bellas armonías y una voz suave como la seda son los ingredientes que propone Bobbitt. Ingredientes que se hacen evidentes en canciones tan accesibles como ‘Again’, que parece un cruce entre Nilüfer Yanya y Snail Mail; o la «radio-friendly» ‘Watch and See’, o en joyas escondidas como ‘Baby’s Gone’ o ‘Mom and Dad’. Te gustará definitivamente si te gustan Phoebe Bridgers, Alex G, Jay Som… y Bon Iver, en algún punto.

‘More’, otra de las pistas incluidas en ‘The Ceiling Could Collapse’, merece mención aparte porque transmite una madurez inédita hasta ahora en el repertorio de Bobbitt, tanto que, al escucharla, puede venir a la mente el sonido de The War on Drugs. ‘More’ no es una canción tan rematadamente épica, pero sus casi 5 minutos son probablemente los más ambiciosos que ha escrito Bobbitt. En esta emocionante canción se condensa básicamente todo lo mejor que tiene que ofrecer como compositora.

Tampoco es la temática de ‘More’ la que esperas. Habla sobre habitar un cuerpo atormentado por las migrañas, en concreto, sobre «navegar el sistema médico como una mujer cuyo dolor a menudo se ignora como inevitable». En la letra canta: «Dicen que el cuerpo es solo una cosa para albergar la mente / Pero el mío me sigue traicionando noche tras noche». El dolor de Bobbitt le hace reflexionar sobre las expectativas de maternidad que la sociedad vuelca sobre las mujeres, y ‘More’, algo que «no quiero necesariamente en este punto».