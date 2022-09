‘La Resistencia’ estrenó ayer su sexta temporada con uno de los artistas más hot del momento, Quevedo, y ya es número 1 en tendencias en YouTube España. El canario de 20 años venía de visitar ‘El Hormiguero’ la semana pasada a raíz del bombazo de ‘Quédate’, el tema con Bizarrap que ya acumula casi 450 millones de reproducciones y que ha hecho a Quevedo convertirse en el primer español en coronar la lista global de éxitos de Spotify. Sin embargo, el artista de ‘Cayó La Noche’ ha desvelado en el programa de Broncano que todo podría haber sido diferente.

A mitad de entrevista y como siempre entre bromas, Broncano sacó el móvil para ponerle a Quevedo un audio de Whatsapp de Bizarrap: «Pregúntale a Quevedo qué parte quería eliminar de la canción, que te diga. Llegó al estudio y me dijo » esta parte hay que sacarla», y nada, a ver qué opina la gente». Cuando Quevedo se da cuenta de lo que está hablando el productor argentino, no tiene más opción que reírse, ya que la sección que quería eliminar es precisamente la que ha bautizado la canción más allá de ‘BZRP Music Sessions Vol. 52’: la parte de «Quédate».

«No estuve inteligente ahí», exclama Quevedo entre carcajadas. El joven canario explicó el porqué de esta casi decisión: «A mi me encantaba el estribillo de «y nos fuimos en una…» y me parecía como más arriba, pero el otro era como muy futbolero, como de canción de ‘Waka Waka’. Está guapo, pero en principio no era el tipo de tema que quería hacer». Si al final la famosa sección del tema se quedó, Quevedo se lo atribuye a Bizarrap, el cual le dijo que «es la mejor parte». Terminando la entrevista, Quevedo además sacó el móvil para enseñar cómo sonaba la canción sin la parte de «Quédate».

