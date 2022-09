Weyes Blood relaciona el algoritmo con nuestros males en ‘It’s Not Me, It’s Everybody’

Mediante la publicación de una carta, Weyes Blood ha anunciado que su nuevo disco ‘And In The Darkness, Hearts Aglow’ saldrá el 18 de noviembre. Vuelve así una de las cantantes más puras en su inspiración en el pop clásico de los años 70.

Este álbum será la segunda parte de una trilogía iniciada por el álbum anterior, ‘Titanic Rising‘. El álbum se compondrá de 10 pistas producidas por ella misma en compañía de Jonathan Rado (Foxygen), excepto ‘A Given Thing’, que la ha trabajado con Rodaidh McDonald.

Según el texto, «mientras ‘Titanic’ fue una observación de la condena por venir, ‘And In The Darkness, Hearts Aglow’ trata sobre estar en su propio centro: una búsqueda de una escotilla de escape para liberarnos de los algoritmos y el caos ideológico». El tercer disco de la trilogía será sobre «la esperanza»».

“Estamos en una situación de mierda altamente funcional”, dice Mering. “Mi corazón es una barra luminosa que se ha roto, iluminando mi pecho en una explosión de honestidad”.

El single que ya podemos escuchar se llama ‘It’s Not Me, It’s Everybody’ y trata sobre la interconexión de todos los seres, pero también sobre el desgaste de la sociedad que nos rodea. De ahí frases de la letra como «viviendo a través de cambios apabullantes, todos nos hemos convertido en extraños, incluso para nosotros mismos».

También se ha anunciado una amplia gira que no tiene paradas en España, pero para la que salen las entradas esta semana.

1. It’s Not Just Me, It’s Everybody

2. Children of the Empire

3. Grapevine

4. God Turn Me Into a Flower

5. Hearts Aglow

6. And in the Darkness

7. Twin Flame

8. In Holy Flux

9. The Worst Is Done

10. A Given Thing