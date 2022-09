Big Thief anuncian gira con tres conciertos en España para 2023

Big Thief acaban de anunciar un tour por Estados Unidos y Europa para el año que viene, comenzando el 31 de enero. El cuarteto de folk visitará Europa a partir del 5 de abril y celebrarán tres conciertos en España y uno en Portugal, como parte de la presentación del disco ‘Dragon New Warm Mountain I Believe In You’. Los shows se darán en Barcelona, Madrid, Valencia y Lisboa los días 26, 27, 28 y 29 de abril.

La primera fecha confirmada de Big Thief en la península ibérica para 2023 es el 26 de abril en la sala Razzmatazz de Barcelona. Durante los tres próximos días, y de forma consecutiva, los estadounidenses visitarán la sala Moon de Valencia, La Riviera de Madrid y Lisboa ao Vivo en la capital portuguesa, donde darán fin al tour.

El grupo formado por Adrianne Lenker, Buck Meek, James Krivchenia y Max Oleartchik visitarán la Península como parte de la celebración del veinte aniversario del Primavera Sound y las entradas estarán disponibles a partir de este viernes 16 de septiembre.

