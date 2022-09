‘Big Time’ de Angel Olsen es nuestro «Disco de la Semana» con motivo de la inminente gira que la traerá a Madrid y a Barcelona en los últimos días de este mes de septiembre. Hemos tenido una entrevista con la cantante, en cierto punto incendiaria, sobre todo cuando habla de las esclavitudes promocionales de hoy en día.

Se queja la artista de tener que ofrecer «más y más contenido» cuando todo lo que tiene que decir está en el disco. Refiriéndose a su sello, indica: «te piden que hagas todas esas playlists, con cosas que han inspirado tu disco, porque ya sabes, todo el mundo quiere una puta playlist hoy en día. En plan, “habla del disco, haz una playlist del disco, quieren que hables de cómo el ser ahora gay ha cambiado tu disco, queremos que hagas un FaceTime en la BBC”… como te decía antes, son tantas cosas que cuando llegas a casa no quieres más que hacer algo totalmente diferente. Pero sí que escucho mucho Arthur Russell, y a JJ Cale…».

- Publicidad -

Sin embargo, hay un imperativo del siglo XXI que Angel Olsen sí está pareciendo disfrutar: el featuring. El tema principal del largo, ‘Big Time’, cuenta desde esta semana con la voz invitada de uno de los gurús del country en Estados Unidos, Sturgill Simpson. Y es que en este álbum, la artista no ha querido innovar ni apostar por nuevos sonidos como en ‘All Mirrors‘, sino que ha querido adentrarse en la tradición americana.

Nos explicaba sobre su trabajo mano a mano con el productor Jonathan Wilson: «Pienso que Jonathan sabía intuitivamente cuál era mi objetivo. Me encanta el country de los 70, el rock de los 70. Y él era la persona que entendió que con este disco yo quería hacer un disco clásico, no reinventar la rueda. Quería algo que sonase clásico, que fuese bueno, y no tener que retorcerlo sobre sí mismo. Tampoco teníamos que recrear fielmente el sonido de los 70, simplemente que fuera un buen disco y que no estuviese repleto de elementos y arreglos. ‘All Mirrors’ funcionó genial con ese enfoque, porque cuando las escribí eran unas canciones muy elementales, y necesitaban algo que las aupase, necesitaban cuerdas, elementos extraños. Pero no me sentí así con estas nuevas canciones, en este caso necesitaban espacio».

- Publicidad -

Ahora, sobre su colaboración con Sturgill Simpson, añade: “Es una locura escribir un tema así y luego encontrarte con alguien a quien realmente admiras cantar tus palabras y casi ponerla patas arriba. Ya me gustaba mucho esta canción, pero escuchar a Sturgill interpretarla me ha hecho sonreír de oreja a oreja, le ha inyectado vida desde un nivel diferente”.

La suma de Sturgill Simpson, que simplemente entona la segunda estrofa y después, suma nuevas armonías, es muy curiosa. Angel Olsen había explicado con anterioridad que esta canción, ‘Big Time’, habla de «lo que pasa cuando no expresamos nuestra verdadera identidad». La artista se explayaba hablando sobre la esclavitud de los roles de género y presumía de que el 80% de su banda y el 50% de su equipo de gira se identifica como no binario.

- Publicidad -

Sturgill Simpson, casado con una mujer y con 3 hijos, no es no binario, pero sí tiene ideas progresistas. Quizá de esta manera Angel Olsen quiere quitar hierro a su salida del armario. Algo en sintonía con el hecho de que la cantante prohíba a la prensa preguntar sobre sus relaciones de pareja o compañeras sentimentales, pese a haber escrito el disco con su pareja actual, como condición para conceder una entrevista. No quiere que todo se centre en eso y considera que ya ha hablado de ello lo suficiente.

Prefieras la ‘Big Time’ en original, su nueva versión remozada con hombre heterocis, o la hubieras preferido entonada con K.D. Lang, es hoy nuestra «Canción del Día». Al margen de etiquetas, debates y circunloquios, es una bellísima y sencilla canción de amor de corte tradicional, desde los besos de buenos días hasta el paseo en canoa en que cantan ‘Lady In Red’, pese a que su pareja odia la palabra «lady» porque se identifica con el pronombre «they» («elle»). Las melodías y arreglos flotan atemporales en un lugar en el que definitivamente no solo no existe el tiempo sino tampoco el género. Sólo «el amor a lo grande».