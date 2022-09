Steve Aoki, a por todas con un disco de 26 temas… y más estilos todavía

Entre las novedades de este viernes también está el nuevo disco de Steve Aoki, llamado ‘HIROQUEST: Genesis’, un mastodóntico trabajo de 26 cortes y multitud de featurings, en el que llama la atención la amplia gama cromática que ha utilizado el productor. ‘HiROQUEST: Genesis’ se compone de cinco capítulos, cada uno de los cuales «detalla una facción mitológica diferente», siendo marcado cada uno por un interludio.

El single principal del álbum es ‘KULT’ con grandson y Jasiah, en la estela de moda emo y medio «punk» a la que han ido derivando artistas como Machine Gun Kelly. También va por ahí -al menos estéticamente- el nuevo sencillo ‘Movie Star’ junto a MOD SUN, y en ese sentido, Steve Aoki explica: «Regresé directamente a mis raíces: esa energía de rock cruda que se convirtió en la base. A partir de ahí, comencé a explorar todo y brotó en tantos géneros diferentes».





Y tanto que diferentes. Cada vez que parece que ‘HIROQUEST: Genesis’ se va a asentar en un estilo, vira hacia el siguiente. Esa mezcla entre trap y rock que tanto se ha visto en los últimos tiempos se mantiene en ‘All Hype’ con Bryce Vine o ‘You Don’t Get To Hate Me’ con Goody Grace, mientras ‘Russian Roulette’ con No Love for the Middle Child se decanta por el guitarreo un poco punkarra.

Hasta que en la pista 12, tras uno de esos múltiples interludios, el reggaeton de Santa Fe Klan se impone en ‘Ultimate’, también con Snow tha Product. Y la sucede otro tema de corte latino en el que se bromea sobre lo que es un chichi. Se llama ‘Chi Chi’. Natanael Cano canta en castellano ‘Kong 2.0’… antes de que otro interludio aparezca para dar paso a otra cosa.



‘Whole Again’ representa el lado EDM de Steve Aoki y, en sintonía con el tema tipo «makina» que abre el disco, el «HIROQUEST Anthem», después aparecen pistas como la bakala ‘The Whistle’ y ‘Stars Don’t Shine’ con Global Dan, con un macarreo que ni Joe Crepúsculo.

El álbum pasa por el country y el blues de ‘Move On’, por la épica comercialota a lo Imagine Dragons de ‘Just Us Two’, por el tropical house de ‘Demons’ y se cierra con el instrumental épico ‘Black Pullet’. Aunque quizá, querido lector, querida lectora, los temas que más te interesen sean el ‘Nobody’ junto a PollyAnna, por su entrega a la moda synth-pop; o ese ‘Stop the World’ que parece pasar del sonido Sia o Halsey al trance.





Oficialmente, lo que pretende este disco es «derribar barreras y unir a las personas en sus pasiones compartidas. Aoki espera que el resultado innovador y de múltiples capas de ‘HiROQUEST: Genesis’ sirva como un gran conector para unir a las audiencias. Y es que toda esta fantasía estilística se eleva al cubo con una edición física en CD del lanzamiento en la que se han incluido tarjetas coleccionables del juego HiROQUEST: Genesis de MetaZoo Games. Las 27.000 copias se han agotado en preventa. Os dejamos con el concepto del juego, según la nota de prensa de su sello en España Music As Usual:

«La historia de MetaZoo Games HiROQUEST: Genesis vive en un mundo futuro lleno de caos, donde las «Bestias» corren desenfrenadas a través de la Nación Cryptid lideradas por un personaje llamado «Indrid Cold». El héroe protagonista, del grupo Evergreen Casters, llamado «Hiro», está en una búsqueda para recolectar Pallet Rings y derrotar a legiones de zombis y robots dañinos en el camino. MetaZoo Games promete ser una aventura que pasará a la historia en el mundo de los futuros críptidos».