Las visualizaciones de ‘The Crown’ han subido «tricicidis»

El largo camino hacia el funeral de Isabel II, diseñado meticulosamente por ella misma, deja noticias colaterales en el mundo de la cultura. Una de las más esperables es que ha subido la popularidad de ‘The Crown‘. ¿Qué cosas, verdad? Según la empresa analista Whip Media, en concreto las visualizaciones de la serie de Netflix subían un 800% del viernes 9 de septiembre al domingo 11, respecto al fin de semana anterior a la muerte de la reina.

La noticia ha aparecido en toda la prensa televisiva, en la generalista nacional e internacional e incluso en un diario tan prestigioso como The Guardian, todos ellos ignorando que este dato no significa nada si no tenemos el dato de partida. Si no sabemos si el primer fin de semana de septiembre vieron ‘The Crown’ 1 sola persona o 1.000.000, esa subida de un 800%, no es que aporte mucho. Porque no es lo mismo el impacto de que un show lo vean 9 personas o 9.000.000, ¿cierto?

Y sin embargo, a la prensa le encanta publicar estas cosas, porque de hecho la gente se las lee. Sucede lo mismo en la música. Nos encanta leer cosas como «Las ventas de discos de Meat Loaf suben un 19.000% tras su muerte». Parece que los miles se han transformado en millones… pero cualquiera con cierta conexión en la industria sabrá que eso significaba que, en la semana previa a su muerte, Meat Loaf había vendido muy pocos discos. Lo suficientemente pocos como para consentir una subida tan mastodóntica.

Lo que sucede es que en el caso de la música, a veces conocemos los datos. Porque hasta la industria musical, oscurantista como pocas, es más cristalina que Netflix. Cuando se publicó que las ventas de XXXTentacion habían subido un 1600% en UK tras su muerte, alguno imaginaría que habría vendido 1 millón de discos en una semana como si estuviéramos en los años 90 o a principios de los 2000. Pero en la industria intuíamos que tampoco es que significara mucho. Todo el mundo vende ya tan poco que subir un 2000% no es nada. Y en ese caso se facilitaron los datos: XXXTentacion pasó de vender 2.000 unidades semanales en Reino Unido a mover 33.000. El interés del público fue muy alto, pero quizá no lo que imaginabas tras un titular tramposo: la mayoría de la gente siguió desconociendo quién fue XXXTentacion.

El secretismo en las cifras de Netflix lleva una década siendo noticia. De su desconocimiento salen estudios tan peregrinos como el de Whip Media. Los malabarismos de Netflix para no revelar datos recuerdan a cuando a Lina Morgan le preguntaban su edad en ‘El último tranvía’, pero ella se negaba a decirla. «Tricicidis», era su respuesta. «¿Treinta y cinco?», le repreguntaba Tito Medrano. «¡Ay, qué groseroooo!» era toda la respuesta de Lina. Amparado en que su modelo de negocio no depende de los anunciantes sino de los suscriptores, Netflix nació sin necesidad de exponer sus cifras, pues con ello tenía que exponer sus fracasos, no solo sus éxitos. The Guardian se quejaba en 2019 de que era incapaz de descubrir cuánta gente había visto ‘ROMA‘, la obra maestra de Alfonso Cuarón.

Después empezaron a facilitar datos de los hits, revelando por ejemplo que ‘The Crown’ había sido vista por 73 millones de hogares. Existía la polémica de que la plataforma requería solamente 2 minutos de visionado para contar un hogar como espectador y, tras el consiguiente escándalo, ahora facilitan unos listados con horas de visionados en total.

El mismo periódico The Guardian publicaba en 2021 un reportaje sobre por qué conocer las estadísticas reales de Netflix importaba, pues estimaban que los datos facilitados respecto a ‘El juego del calamar’ estaban siendo manipulados, perjudicando a otros shows igual de populares en Europa como ‘Sex Education’. Por eso extraña que todavía en 2022 estemos bailando el agua a datos parciales, interesados, clicbait y sin ningún significado periodístico en absoluto. Sobre todo porque ya sabemos todos que ‘The Crown’ es un éxito. ¿Para qué hace falta reafirmarlo?