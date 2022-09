Adé baila con su cowboy, pero preguntándose cosas, en ‘Tout savoir’

Esta semana, el viernes 23 de septiembre, se publica el disco de debut de Adé, Adélaïde Chabannes. Media decena de singles subidos a las plataformas durante los últimos años han logrado llamar la atención hacia la francesa de 27 años, que cuenta con medio millón de oyentes y un pequeño single de éxito junto al gran Benjamin Biolay, ‘Parc fermé‘. Antes ya era bastante conocida como cantante de un grupo llamado Therapie TAXI, que cosecharon varios hits ligeramente orientados al hip hop en el país galo durante la década pasada.

Nuestro compañero Jaime Cristóbal abría su Popcasting de hace unos meses con ‘Tout savoir’, la que ha terminado siendo la canción más emblemática de Adé. A la artista en solitario la define su gusto por la americana, si bien cual Kacey Musgraves, aquí llama especialmente la atención la entrega a los sintetizadores y los beats más bailables. Por eso en el vídeo Adé baila con un cowboy «fake».

‘Tout savoir’, la «Canción del Día» hoy en JENESAISPOP, se enfrenta a los cambios cotidianos de la vida -que te crezca el pelo, un cambio de perspectiva- desde el típico existencialismo de las canciones francesas pop. Adé admite que algunos de esos cambios son para bien (“creo que te quiero más que antes”), aunque no puede evitar sonar frustrada porque no comprende por qué no puede llegar más allá: “querría saber todo, y ver en la oscuridad”. De ahí sale el título de la composición.

El álbum tiene un título, más francés, imposible, ‘Et alors?’, y de él se han revelado 3 singles: las pistas 2, 5 y 7.

1.-Et alors?

2.-Sunset

3.-Side by Side

4.-Q

5.-Si tu partais

6.-Avec des si

7.-Tout savoir

8.-Solitude imprévue

9.-Insomnies

10.-À peu près

11.-Les silences

12.-Berceuse

13.-Bonne année



