Feid, top 3 de álbumes en España, Natos y Waor, top 5

A Feid, el lanzamiento atropellado de su nuevo disco ‘FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO’ le ha salido bien. El nuevo álbum del rapero portorriqueño, rebautizado con el título de ‘FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ÁLBUM’, iba a salir dentro de tres meses. Sin embargo, Feid adelantaba su estreno tras una filtración, y el disco ha entrado en el top 3 de la lista de álbumes española. Es, por supuesto, la mayor entrada de la semana, desafiando los puestos de Bad Bunny (1) y Rosalía (2).

Se nota que la industria musical está movidita, porque el top 10 de álbumes en España deja hasta tres entradas más. En primer lugar, el nuevo trabajo de los raperos Natos y Waor, ‘Luna llena’, llega al número 5. El dúo había sido número 1 en la vieja lista de streaming (antes de fusionarse con la de ventas) con ‘Cicatrices’, en 2018, mientras ‘Hijos de la ruina’, su álbum colaborativo con Recycled J, también había llegado al 5 en 2021.

Por otro lado, Ozzy Osbourne logra colocar su álbum número 13, ‘Patient Number 9’, en el número 8 de la lista de álbumes española. Es una de sus peores posiciones en las listas oficiales. Así de bien le ha ido: el álbum ha entrado en el número 2 de Reino Unido, Australia, Italia, Alemania, Finlandia, Suecia y Escocia, en el 3 en Estados Unidos y Suiza, en el 4 en Noruega, en el 6 en Bélgica y Nueva Zelanda… Ha gustado menos en Japón (10) o Irlanda (22).

La última entrada dentro del top 10 de álbumes española la protagoniza Robbie Williams. Su nuevo recopilatorio de éxitos, de nudista portada, y que celebra el ‘XXV’ aniversario de su carrera como solista, entra en el 10. El disco también ha registrado buenas posiciones en listas. Aparte de los números 1 en Reino Unido, Irlanda, Escocia y Países Bajos, ‘XXV’ ha alcanzado los puestos 3 de Alemania y Bélgica, 4 de Suiza, 8 de Australia y 13 de Italia. En Nueva Zelanda ha entrado en el 40.

Fuera del top 10 hay que hablar de las entradas de Hoke y Louis Amoeba (dúo valenciano de rap) en el 21 con ‘BBO’, de Imagine Dragons en el 44 con ‘Night Visions’, y de Manic Streep Preachers en el 82 con la reedición de su último álbum, ‘Know Your Enemy’.







En paralelo, varios álbumes que acaban de ser reeditados en vinilo aparecen en la lista general de álbumes española. Por un lado, el directo ‘Rebel Heart Tour’ de Madonna entra en el 51. Por el otro, el recopilatorio ‘Diario de un peatón’ de Joaquín Sabina lo hace en el 87. Finalmente, la colección de ‘Lo mejor’ de Marta Sánchez entra en el 94. Estos discos ocupan los puestos 5, 6 y 7 de la tabla de vinilos, respectivamente.

En cuanto a la venta de vinilos, aparte de los mencionados, Built to Spill colocan su nuevo álbum ‘When the Wind Forgets Your Name’ en el 30 y Oliver Sim su debut ‘Hideous Bastard‘ en el 33. Además, el de Cariño pega el subidón de la semana, subiendo del 94 al 14, y alguien se ha acordado de la existencia del disco ‘Human After All’ de Daft Punk: su reedición en vinilo entra en el 25.