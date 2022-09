«Hay mucha gente fan desde ‘Ray of Light’ que piensa que Madonna es esa mujer seria, casada con Guy Ritchie, que escribía libros para niños… Pero es que esa no era Madonna. La Madonna de hoy en día es más parecida a la de ‘Erotica’ y a la de ‘Blonde Ambition’ e incluso te diría que puede que sea más Madonna que la de aquella época, que era disfrutable, pero era otra cosa».

Estas fueron las palabras de Alberto Jiménez hablando en nuestro podcast de la Madonna «forever young» que conocemos desde ‘Hard Candy’ y que es la misma Madonna que vemos en el vídeo que estrena hoy.

Es claro que la artista está en una época de hedonismo total y su nuevo vídeo consiste en rebozarse junto a Tokishca con motivo del remix de ‘Hung Up On Tokishca‘ que publicaba el pasado viernes. Si el remix no termina de aprovechar el flow de Tokischa en ninguna dirección, que no deja ningún gancho nuevo de los que ella sabe hacer, el vídeo se revuelca en lo sexual, soez cual gorrino en el barro.

Madonna quiere volver a demostrar que se puede ser mujer y tener una sexualidad a los 64 años. Este supuesto escándalo es exactamente el mismo visto en ‘Justify My Love’ (1990), ‘Erotica’ (1992) y ‘S.E.X.’ (2015), pero llevado al extremo. ¿Que sabe que su público odia los grillz? Los hace más visibles. ¿Que su público la sigue viendo como una Diosa de rubia? Se tiñe de pelirroja y atenta contra sus propias cejas. ¿Que quieren ver una Madonna adulta? Ella se pone a hacer twerking con Tokischa y a enrollarse con ella.

Con una cuestionable iluminación e incluso un cuestionable sentido del ritmo, toda la dirección artística de este videoclip hace honor al rótulo que vemos al final: UNDERDIRECTED by Sasha Kasiuha /SKNX. Es un alivio saber que al menos estaba (des)hecho aposta.



