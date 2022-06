Madonna se lo monta con Tokischa en el nuevo ‘Hung Up’

Madonna publica hoy la versión “reductive” de su recopilatorio ‘Finally Enough Love’, que se completa con un triple CD y séxtuple vinilo con 50 números 1 en las listas dance en agosto, en torno a su cumpleaños.

Para terminar de desconcertar al mundo con su máxima “nunca haré lo que la sociedad espera que haga”, Madonna ha actuado esta noche en el Orgullo neoyorquino para presentar unos remixes que NO vienen en este disco.

Se trata de los remixes de viejos éxitos que se rumoreaba que estaba grabando con gente tipo Katy Perry, quizá cara a sus reediciones en Warner. Madonna ha presentado en este evento ‘Hung Up’ en una nueva versión con Tokischa (esto era, pues lo que tramaban), al tiempo que se ha morreado con ella un largo rato -nada que ver con el piquito a Britney y Aguilera-, porque «las amigas que se besan son la mejor compañía».

También se ha presentado una nueva versión de ‘Material Girl’ con Saucy Santana tras la viralización de la original en TikTok. En este caso se trata de una producción totalmente diferente a la original, con un par de elementos de aquella, adaptados en plan hyperpop. Se desconoce cuándo tales canciones aparecerán en las plataformas de streaming, si de manera inminente, dentro de meses o nunca.

Según Setlist.fm, han sonado también ‘Music’, ‘Holiday’, ‘Ray of Light’, ‘Frozen (Remix)’ y ‘Vogue’, aunque más a modo de performance de los bailarines. En esta última ha aparecido el icónico Jose Xtravaganza del vídeo de ‘Vogue’ original. Madonna se ha unido al final para ‘Celebration’ en un evento que según los primeros vídeos parece tan marcado por el playback como por el hedonismo propio de un Orgullo.

