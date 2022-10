Coldplay han pospuesto ocho conciertos pertenecientes a su gira ‘Music of the Spheres‘ por enfermedad de su cantante. Chris Martin ha contraído una «infección pulmonar grave» y debe permanecer «bajo supervisión médica estricta durante las siguientes tres semanas», ha comunicado el grupo. El grupo encara con «optimismo» la recuperación de Martin y pide comprensión a sus seguidores.

Los ocho conciertos postergados de Coldplay estaban ubicados en Río de Janeiro y Sâo Paulo, y serán reubicados a 2023. Durante el mes de octubre, Martin descansará hasta que llegue el día 25, cuando arranca el primero de 10 conciertos que Coldplay tienen programados en Argentina: si las cuatro fechas españolas parecían una salvajada, en realidad no son nada.

Como recordaréis, Coldplay actuarán en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona los días 24, 25, 27 y 28 de 2023, y las entradas para todos estos conciertos volaban en 24 horas. Se vendían un total de 200.000 entradas, una cifra que aún hoy cuesta asimilar.

La gira de Coldplay, que es sostenible, actual apoya su último disco, ‘Music of the Spheres’, probablemente el peor de su carrera. Sin embargo, el show en sí está recibiendo muy buenas críticas por su espectacular escenografía y por el buen hacer de Martin sobre el escenario.

‘Music of the Spheres’ veía la luz hace ya un año, y ha contado con los singles ‘Higher Power’, ‘My Universe’ con BTS y ‘Let Somebody Go’ con Selena Gomez. Solo ‘My Universe’ sobrevive entre las 10 canciones de Coldplay más escuchadas en Spotify. Eso sí, sus casi 800 millones de streamings conforman un macrohit que no todos daban por hecho.