Alan Moore culpa al cine de superhéroes del auge del fascismo

Alan Moore, el reputado escritor de cómics conocido por obras tan icónicas como ‘Watchmen’ o ‘V de Vendetta’, ha declarado en una entrevista con The Guardian que el boom por las películas de superhéroes ha provocado un auge del fascismo. En dicha entrevista, el escritor argumentaba que las «realidades simplificadas» de las películas de Marvel o DC podrían resultar peligrosas.

En 2020, Moore ya criticó este tipo de películas cuando dijo que estas habían «arruinado el cine y, en cierta medida, la cultura». Sin embargo, en la entrevista al prestigioso medio británico Moore revela que sus preocupaciones le atormentaban desde mucho antes: «Ya dije en 2011 que si millones de adultos hiciesen cola para ver películas de Batman, eso tendría serias y preocupantes implicaciones para el futuro». El escritor británico explicó esto centrándose en la infantilización que viene con el género: «Ese ansia por unos tiempos simplificados, unas realidades simplificadas, eso muy a menudo puede ser un precursor del fascismo». Además, complementó su argumento alegando que cuando Donald Trump fue elegido como presidente, las películas de superhéroes dominaban las taquillas.

«Cientos de miles de adultos están haciendo cola para ver personajes y situaciones que han sido creadas hace 50 años para entretener a chicos de 12 años, y siempre chicos. Nunca pensé que los superhéroes fuesen para adultos», continuaba el escritor de ‘From Hell’. Moore exploró él mismo el tema de los superhéroes en cómics como ‘Batman: The Killing Joke’ y, por supuesto, su gran obra maestra ‘Watchmen’. Por esto mismo, Alan Moore siente que tiene parte de la culpa en la popularidad que han experimentado los superhéroes en las dos últimas décadas: «Creo que esto es un malentendido nacido de lo que pasó en los 80s, por lo cual debo asumir una parte considerable de la culpa, aunque no fue intencional. Cuando empezaron a aparecer cosas como ‘Watchmen’ había demasiados titulares diciendo «Los cómics han crecido»».

El autor deja claro a The Guardian que él no comparte la idea de estos titulares y que aunque hubiese «algunos títulos más adultos», la mayoría de los cómics «eran prácticamente lo mismo que habían sido siempre». En el resto de la entrevista, Alan Moore también comparte sus pensamientos sobre la magia y sobre por qué no volverá a escribir nunca otra novela gráfica.

