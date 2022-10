Vega Almohalla no «trolea»: aúna electrónica, tradición y viejos hits en ‘Amapola’

Vega Almohalla publica este mes, en concreto el 28 de octubre, su esperado disco de debut. Como recordarás, tras convertir en sendos virales ‘Te miro’ y ‘París’ junto a Zazo & Gxurmet, la cantante debutó en solitario con un tema llamado ‘En el aire’ que sonó en medio mundo tras tener cierto protagonismo en ‘Élite’. Las 3 canciones mencionadas superan los 10 millones de streamings o lo harán eventualmente.

‘En el aire’ ocupa un lugar en la secuencia del disco de Vega Almohalla, que recibe el nombre de ‘Amapola’. También está en el álbum el tema ‘La niña de la Amapola’, dado a conocer en 2020. Pero actualmente Vega Almohalla está concentrada en la promoción de 3 nuevos singles.

- Publicidad -

Se trata de la contagiosa ‘Troleo’, un R&B en Spanglish con cierta querencia por las producciones de Solange y Blood Orange; también de la balada electrónica ‘Los fieles’ -entre el trip hop y la tradición española- y la medio bailable -siempre dentro de los parámetros del R&B- ‘Sabiendo que mata’. Ella se declara tan fan de Sabina como de Bad Bunny, pero definitivamente es ese aire en la producción a James Blake lo que define su música.

Cuentan desde su sello Mushroom Pillow que ‘Amapola’ es un álbum sobre “una relación en la que se toleran ciertas actitudes, con la mujer como clara perdedora”. El buen acabado de la producción y mezcla se debe a un equipo francés de primer nivel: Twenty9 (Yseult, Zikxo, etc), Stan Neff (Polo and Pan, Christine and the Queens) y Chab (Daft Punk).







- Publicidad -