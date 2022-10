Liam Gallagher deja los beefs y saca vídeo por la Salud Mental

Habíamos adivinado que Liam Gallagher iba a tratar de convertir ‘Too Good for Giving Up’ en un single navideño de éxito en Reino Unido, pero no esto. Con motivo del Día Internacional de la Salud Mental, el ex ¿líder? de Oasis presenta un nuevo vídeo para esta canción.

En el videoclip, en blanco y negro, una persona trata de superar sus taras ayudada por varias personas, camino a la expresión de sus emociones. Sencillo pero bonito, el videoclip está asociado a la institución por la salud mental Talk Club, dedicada exclusivamente a hombres.

- Publicidad -

Liam Gallagher, adicto a los beefs continuos en los 90 a través del NME, en nuestros tiempos a través de Twitter, ha tenido unas preciosas palabras sobre el suicidio: “Todos conocemos a alguien afectado por un suicidio, que tristemente parece en máximos históricos.He perdido a muchas personas demasiado pronto y es importante hablar. Estoy encantado de ser capaz de ayudar de la manera que sea con esta canción y mi asociación a Talk Club”.

Exactamente todos los beneficios obtenidos por esta canción durante los próximos 6 meses serán donados a Talk Club. El 13 de octubre Liam hablará de todo esto en el Twitter de Talk Club, a las 11 de la mañana, hora local.

- Publicidad -

El tema ‘Too Good for Giving Up’ pertenece a ‘C’mon, You Know’, el nuevo disco de Liam Gallagher, que ha sido número 1 en las listas británicas con cifras espectaculares, pero durando luego tan sólo 5 semanas en el top 100. Veremos si este single es el camino para reencauzar su trayectoria.