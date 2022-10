Animal Collective se han sumado a la lista de artistas que han cancelado sus giras por resultar económicamente insostenibles en el contexto post-covid. Entre ellos se encuentran también Santigold o Spelling, cuyas giras ya habían arrancado antes de cancelarse.

En los últimos meses, los autores de ‘Time Skiffs‘ han ido cancelando conciertos sueltos debido a que sus tres integrantes -Avey Tare, Panda Bear y Geologist- contraían la enfermedad, pero finalmente han tomado la difícil decisión de anular la totalidad de su gira por Reino Unido y Europa, que pasaba por Londres, París o Berlín en noviembre, pero no por España.

En un comunicado, Animal Collective narran que se han topado con una «montaña de obstáculos relacionados con la covid y la economía» que han hecho imposible llevar a cabo su gira. Cuentan que de los conciertos sale la mayor parte de los ingresos que les sostienen a ellos y a sus familias pero que, «entre la inflación, la devaluación de la moneda, los costes inflados de los envíos y el transporte, y otras muchas cosas, no hemos podido hacer un presupuesto con el que no perdiéramos dinero». Al observar una «realidad económica que no funciona y que no es sostenible», han decidido cancelar la gira y priorizar su salud física y mental. En el texto, Animal Collective agradecen a sus fans por el apoyo.

Recientemente, Santigold comunicaba también la cancelación de su gira en Estados Unidos y compartía una interesante reflexión sobre la precaria situación que viven los artistas medios actualmente dentro de la industria musical. La cantante aludía también a la inflación y a los riegos económicos que conlleva cancelar un solo concierto por culpa de la covid, y hablaba sobre las consecuencias psicológicas que esta situación le ha acarreado.

