The 1975 ya no creen en la luna de miel en ‘I’m in Love with You’

Esta semana se viene fuerte con algunos lanzamientos discográficos, entre los cuales se encuentra el nuevo trabajo de The 1975, que recibe el título de ‘Being Funny in a Foreign Language‘ y ha contado con un puñado de sencillos de adelanto, un total de cuatro.

The 1975 inauguraba su nueva era con la otoñal ‘Part of the Band‘ y después se sumergía en los años 70 con los ritmos disco de ‘Happiness’. A continuación presentaba el himno ‘I’m in Love with You’ y finalmente entregaba la bonita balada ‘All I Need to Hear’, en clave jazz-pop.

Hoy nos detenemos en el single más claro de todos. ‘I’m in Love with You’ es una de esas canciones de pop-rock explosivas y eufóricas de The 1975 que nos llevan a las radios pop de los años 80. Simple Minds o Tear for Fears podrían haber sido influencias.

En ‘I’m in Love with You’, Matt Healy narra sus dificultades para expresar precisamente esta frase a la persona amada. Dice que se lo lleva intentando decir mucho tiempo, pero que no encuentra la valentía, y que no puede dormir por culpa de esta circunstancia. Finalmente, Matt se lo comunica.

Sin embargo, el vídeo de ‘I’m in Love with You’ cuenta la misma historia desde otro punto de vista. Inspirado en el cine mudo, el adorable vídeo dirigido por Samuel Bradley plantea que los primeros meses de romanticismo pueden ser excitantes y maravillosos, pero que «todas las personas son decepcionantes cuando empiezas a conocerlas». Esta es la frase «escondida» que va apareciendo a lo largo del vídeo.

En el final del clip, Matt y su banda de bluegrass tocan ‘I’m in Love with You’ para la chica en cuestión. Cuando ambos se reúnen para darse un último beso, ella le muestra su «verdadera» cara y Matt queda visiblemente desencantado. Eso sí, la canción es pura dulzura.