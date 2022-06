The 1975 detallan nuevo disco, ‘Being Funny in a Foreign Language’

The 1975 ha confirmado que su nuevo disco existe y que lleva el título de ‘Being Funny in a Foreign Language’. El grupo no ha concretado fecha de lanzamiento del álbum, pero sí del primer single, ‘Part of the Band’, que sale el 7 de julio. También han desvelado la letra de este tema a través de una imagen promocional publicada en sus redes.

En la letra de ‘Part of the Band’, Matty Healy recuerda los tiempos en que vivía sumido en su propia imaginación. Salía con una chica de las «fuerzas aéreas» y después imaginaba que es Rimbaud y que salía con un chico que era Paul Verlaine. La letra incluye referencias a varias drogas y cuestiona la fina línea que separa el ego de la imaginación.

Por otro lado, The 1975 ha revelado la secuencia de canciones oficial de ‘Being Funny in a Foreign Language’ a través de cartas enviadas a sus fans. El disco incluirá 11 pistas, la mitad que el anterior. Los discos de The 1975 se han solido cerrar en torno a las 15 o 20 pistas, por lo que ‘Being Funny in a Foreign Language’ será el más conciso de todos.

‘Notes in a Conditional Form‘, el último álbum de The 1975, supuso un fracaso comercial para la banda que no logró sostenerse en listas. Sus continuos retrasos y cuestionables singles pueden explicar que el disco no funcionara comercialmente ni siquiera en Reino Unido, mercado principal de la banda. A día de hoy ninguno de sus singles sobrevive entre los 10 temas más escuchados de The 1975 en Spotify.

01 The 1975

02 Happiness

03 Looking for Somebody (To Love)

04 Part of the Band

05 Oh Caroline

06 I’m in Love With You

07 All I Need to Hear

08 Wintering

09 Human Too

10 About You

11 When We Are Together