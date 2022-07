The 1975 estrenan la otoñal ‘Part of the Band’

El 14 de octubre es la fecha escogida para el lanzamiento de ‘Being Funny In A Foreign Language’, el nuevo álbum de The 1975. A la espera de que el vídeo del single ‘Part of the Band’ se estrene en Youtube a las 20.00, hora peninsular española, el grupo ha compartido ya en plataformas de streaming tipo Spotify el audio del tema. Se trata de un medio tiempo acústico y orquestado, con una estructura particular.

‘Being Funny In A Foreign Language’ será el quinto álbum de The 1975, una de las bandas más exitosas en Reino Unido durante los últimos tiempos. Sus 4 primeros discos han sido número 1 en las islas británicas, lo cual incluye el último hasta ahora, que era ‘Notes on a Conditional Form‘. Os dejamos con el tracklist del álbum y el nuevo tema:

1. The 1975

2. Happiness

3. Looking For Somebody (To Love)

4. Part Of The Band

5. Oh Caroline

6. I’m In Love With You

7. All I Need To Hear

8. Wintering

9. Human Too

10. About You

11. When We Are Together





