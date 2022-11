WARM UP 2023 suma nuevos nombres a su cartel, entre ellos el de Amaia, que presentará en Murcia ‘Cuándo no sé quién soy‘, y el de su compañera de programa (que no de edición) Natalia Lacunza, que hará lo propio con ‘Tiene que ser para mí‘.

Además, el festival anuncia a Varry Brava, pletóricos tras su paso por Benidorm Fest, y también a la artista revelación británica Hope Tala, además de a otro artista revelación español que ha conquistado a la prensa anglosajona y con razón, Ralphie Choo.

Rocío Márquez y Bronquio, autores de uno de los más sorprendentes y mejores discos de 2022, ‘Tercer cielo‘, se suman también al cartel de WARM UP, así como los divertidos trashi y Nico B., quien nos acaba de hablar de uno de sus temas favoritos, los videoclips.

Antes de esta tanda de nombres, WARM UP había confirmado a Hot Chip, Viva Suecia, Cariño, León Benavente y Maestro Espada, que a su vez se sumaban a Franz Ferdinand, Yo La Tengo, Vetusta Morla, Carolina Durante, Dorian, Carlos Sadness, Mujeres, Niña Polaca, Judeline, pablopablo y Yung Prado.

WARM UP se celebra los días 29 y 30 de abril, fechas a las que se suma la del 31, día de inauguración, que contará con una programación especial que se anunciara próximamente. Toda la información sobre abonos, programación… está disponible en la web del festival.