Charlie Puth, Stevie Wonder, P!nk… y el abucheo general a Chris Brown en los AMAs 2022

Los GRAMMYs van perdiendo significado a cada año que pasa, pero aun así siempre prometen traer consigo una buena tanda de polémicas y debate. Sin embargo, los AMAs (American Music Awards) suelen pasar más desapercibidos y en nuestro país apenas se habla de ellos, si no es de pasada. La ganadora indiscutible de la noche fue Taylor Swift, que ganó las seis categorías en las que había sido nominada, incluyendo Artista del Año. Bad Bunny comenzó la gala siendo el artista con más nominaciones, ocho, pero acabó llevándose solo dos premios: Mejor artista latino y Mejor disco latino. Además, Elton John ganó su primer AMA desde 1988 gracias a su colaboración con Dua Lipa, ‘Cold Heart’.

Las actuaciones siempre son lo más interesante de estos eventos y anoche hubo unas cuantas. Chris Brown iba a realizar un tributo a Michael Jackson por el 40 aniversario de ‘Thriller’, pero fue cancelado en el último minuto y Brown no se presentó a recoger su premio al Mejor artista masculino R&B. Cuando Kelly Rowland, encargada de presentar el premio, reveló que el ganador era Chris Brown, el público empezó a abuchear inmediatamente, pero Rowland no lo permitió: «Disculpen, cálmense».

- Publicidad -

Otro tributo, que sí que se realizó, fue el de Lionel Richie, que anoche recibió el premio Icono. Charlie Puth y Stevie Wonder se encargaron de mezclar todos los hits de Richie en una sola actuación que culminó con ‘We Are The World’, escrita por Richie y Michael Jackson. P!nk hizo una versión de ‘Hopelessly Devoted To You’, en honor a la recientemente fallecida Olivia Newton-John, y hubo actuaciones colaborativas de la mano de Imagine Dragons y JID, GloRilla y Cardi B, y Anitta y Missy Elliott.

- Publicidad -