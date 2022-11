Louis Tomlinson deja a Bruce Springsteen sin número 1 en España

Louis Tomlinson ha desbancado a Mora del primer puesto en la lista de discos española. ‘Faith In The Future’, lo último del británico exmiembro de One Direction, ha debutado esta semana en el número 1 del Top, como ya consiguiera su ex compañero Harry Styles con su último disco.

‘Only The Strong Survive’ de Bruce Springsteen se ha quedado cerca, pero finalmente ha realizado su entrada en la lista en el 2º puesto. Beret ha ido directamente al número 4 con ‘Resiliencia’ y Rozalén (#6) y Rauw Alejandro (#7) representan las dos últimas entradas en el Top 10 con ‘Matriz’ y ‘Saturno’, respectivamente.

Puestos más abajo encontramos el debut de la edición 40 aniversario de ‘Rock & Rios’, de Miguel Ríos, en el puesto 18. Antes de pasar a la segunda mitad del ranking tenemos al ‘Ysysmo’ de YSY A y SPONSOR DIOS (#26), al clásico ‘Use Your Illusion I’ de Guns N’ Roses (#37) y la banda sonora de ‘Wakanda Forever’ (#47).

En el número 55 se posiciona ‘Use Your Illusion II’, también de los Guns N’ Roses. Ambos discos se han colado en la lista a partir del lanzamiento de la edición Super Deluxe. Algo parecido ocurre con Depeche Mode, cuyo ‘Playing The Angel – The 12″ Singles’ ha entrado en el puesto 68 de la lista.

La última entrada de la lista la protagoniza ‘Thrill Of The Case’ de Kygo, que se ha colocado en el número 87. Por otro lado, ‘El Último Tour Del Mundo’ de Bad Bunny es el disco que ha experimentado el mayor incremento de ventas esta semana.