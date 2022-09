Bruce Springsteen anuncia álbum de versiones, ‘Only the Strong Survive’

Bruce Springsteen ha anunciado que publicará un disco de versiones el 11 de noviembre. El disco recibe el título de ‘Only the Strong Survive’ y su repertorio se compone exclusivamente de clásicos del soul popularizados por gente como Diana Ross, Scott Walker en su primerísima etapa o Jerry Butler, entre otros.

En un comunicado, Springsteen ha declarado: «Quería hacer un disco en el que solo cantara, ¿y qué mejor música para hacerlo que el gran cancionero americano de los 60 y 70?» El Boss ha intentado «hacer justicia» a estos artistas y también a los «compositores detrás de esta gloria música». Su intención es acercar el soul a las nuevas generaciones.

Una de las canciones que Bruce ha versionado en ‘Only the Strong Survive’ es el clásico de northern soul ‘Do I Love You (Indeed I Do)’ de Frank Wilson. Publicada originalmente en 1965, Su alegre ritmo es el que Bruce ha elegido para presentar por primera vez este nuevo lanzamiento.

Bruce, que este mes de septiembre ha cumplido 73 años, llega con ‘Only the Strong Survive’ a su álbum de estudio número 13. El anterior, ‘Letters to You‘, vio la luz a finales de 2020.

Tracklist:

01 “Only The Strong Survive”

02 “Soul Days” (Feat. Sam Moore)

03 “Nightshift”

04 “Do I Love You (Indeed I Do)”

05 “The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore”

06 “Turn Back The Hands Of Time”

07 “When She Was My Girl”

08 “Hey, Western Union Man”

09 “I Wish It Would Rain”

10 “Don’t Play That Song”

11 “Any Other Way”

12 “I Forgot To Be Your Lover” (Feat. Sam Moore)

13 “7 Rooms Of Gloom”

14 “What Becomes Of The Brokenhearted”

15 “Someday We’ll Be Together”