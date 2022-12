Karmento y Colectivo Da Silva se dieron cita el jueves pasado en la sala Clamores de Madrid para dar cierre al ciclo Girando Por Salas de 2022 #GPS12. Karmento, el proyecto de nuestra manchega favorita, sigue paseando los temas del brillante ‘Este devenir’ (2020) que la ha llevado hasta el Benidorm Fest, acercándola a nuevo público y quién sabe si hasta Eurovisión 2023. Porrón de vino tinto cerca, en un suelo con naranjas esparcidas, descalza, fue desplegando su espectáculo de pop folclórico, poesía y cante de la sierra del Segura.

Acompañada de Emilio Abengoza al piano o guitarra, Albany Guedez al violín y Rosi Herreros en las percusiones nos deleitó con las ampliamente conocidas ‘Cri, cri’ o ‘La manchega en la azotea’. No faltó ‘Que vuelva la magia’, ’El amor y la esfera’, ‘Marea’ ni ‘El Rancho’. La sorpresa, tal vez esperada por muchos, fue la aparición de Vicente Navarro para interpretar ‘La juventud’, que nos colocó más si cabe las emociones a flor de piel. Antes de tener que contenerme las lágrimas con ‘Esto no es una despedida’, Carmen agradeció el apoyo a la música en directo de iniciativas como Girando Por Salas e invitó a todos a no cesar en la protección de la cultura.



Llegó el turno de Colectivo Da Silva. Los de Granada se mostraron divertidos y agradecidos una vez más de estar en Madrid. El público cantó a gritos frase a frase cada canción del show, convirtiendo el concierto en una suerte de karaoke-pachanga que todo el mundo celebraba encantado. El luminoso ‘Casa Vargas’ destelleó con ‘Invítame a tu casa’, ‘After’ o ‘Que dios bendiga el reguetón’, ese delicioso reggae que te enamora desde el primer acorde.

No faltaron los singles ‘Bolitas’ (2020), ‘1000 razones’ de su EP ‘Amor de temporada’ (2021) o el reciente ‘Quién pudiera’, una cumbia reguetonera que puso al público entero a menearse. Aunque para meneos, los que trajo el pogo en ‘Marina D’Or’ del álbum ‘Vacaciones’ (2015) o el calor con el que se recibió a la artista viguesa dani -pocos días después de haber cantado con Dorian en el WiZink Center– cuando se unió a las voces de ‘Nos vemos luego’.

Los de Granada anunciaron un pequeño descanso en los próximos meses pero que volverían a actuar en la capital en mayo del próximo año. Mientras nos apuntábamos la fecha (05/05/23 en la sala Cool) nos regalaron como bonus ‘Nena, ven a por eso’ poniendo el broche final a una noche que pone de manifiesto lo que vale la pena apoyar a las salas y a aquellos que se dejan la piel por una programación variada de conciertos al alcance de todos.