Qué pasó en la fiesta de ‘Sex’ de Madonna, en Miami

La reedición de ‘Sex‘, el libro erótico de Madonna, ha sido limitada, exclusiva, e igual de exclusiva ha sido la fiesta que se ha organizado en torno al lanzamiento de esta reedición. La propia Madonna ha estado presente en el sarao, así como la persona que lo ha organizado, el diseñador de moda italiano y creativo de Saint Laurent, Anthony Vaccarello.

La fiesta de ‘Sex’ ha tenido lugar en Miami Beach, en el contexto de la feria de arte Art Basel, original de Suiza, pero que se celebra en diversos lugares del mundo (en Miami desde 2002). El evento se ha celebrado en la playa y ha consistido en una exposición y en un baile posterior. Según un periodista de The Cut que ha cubierto el evento, el look de Madonna parecía el de un «alien no binario», lo cual es curioso porque el propio periodista es no binario.

- Publicidad -

Precisamente, la crónica de The Cut da una idea del ambiente en evento y hoteles cercanos, donde lo mismo te encontrabas a Diplo que a la estilista de Lizzo, que a una influencer pidiendo un taxi. Incluso en el mundo del famoseo hay jerarquías, en este caso, «los que han pagado su habitación de hotel, y los que no». Lindsay Lohan se encuentra entre quienes se lo han costeado de su propio bolsillo. Un desfile de marcas, influencers y «crypto bros» tan «caótico» como aparentemente suelen ser las fiestas en Miami en comparación con las de Nueva York.

La exposición ha podido verse desde el 29 de noviembre hasta el 4 de diciembre en un pop-up construido para la ocasión. Allí, los asistentes han podido contemplar algunas imágenes contenidas en ‘Sex’, como aquella mítica de Madonna haciendo autostop desnuda, y que Ursual Corberó, una de las personas invitadas, ha imitado en una curiosa foto. Allí, también, las personas interesadas han podido hacerse con una de las 800 copias limitadas que se han editado de ‘Sex’, a un precio desorbitado.

- Publicidad -

Corberó, amiga de Madonna desde que coincidió con ella en un avión, ha sido una de las celebridades que han asistido a la fiesta, pero desde luego no la única: por allí se han dejado caer también Zoe Kravitz, Hailey Bieber, Rauw Alejandro y gente del mundo de la moda como Anja Rubik, Emmanuelle Alt o Alek Wek. Honey Dijon se ha encargado de pinchar música en la fiesta posterior a la expo. Tampoco se han perdido la fiesta Lourdes León y Rocco Ritchie, hijos de Madonna.

Según cuentan medios como WWD, la fiesta posterior a la expo ha contado, no solo con la música de Honey Dijon, sino también con una piscina, velas flotantes, y la proyección de imágenes del «behind the scenes» de ‘Sex’. Madonna ha bailado y se ha dejado ver con todo el mundo, desde Rauw Alejandro hasta Nadya de Pussy Riot.