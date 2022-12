‘Alcarràs’, fuera de los Oscar; Gaga, RiRi, Tay Tay, LCD… dentro

Continúa la carrera de los Oscar 2023. No se conocen aún los nominados, pero sí una primera lista de clasificados, y hay malas noticias para España en la categoría de largometraje. ‘Alcarràs’ de Carla Simón, nuestra película seleccionada para los premios, no está entre las 15 elegidas para poder ser nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa. Había 92 países que presentaban sus candidaturas, y estamos entre los 77 eliminados. Las escogidas han sido las siguientes:

Argentina, “Argentina, 1985”

Austria, “La emperatriz rebeldfe”

Bélgica, “Close”

Camboya, “Return to Seoul”

Dinamarca, “Holy Spider”

Francia, “Saint Omer”

Alemania, “Sin novedad en el frente”

India, “Last Film Show”

Irlanda, “The Quiet Girl”

México, “Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades”

Marruecos, “The Blue Caftan”

Pakistán, “Joyland”

Polonia, “EO”

Corea del Sur, “Decision to Leave”

Suecia, “Conspiración en el Cairo”

Hemos corrido mejor suerte en la categoría de cortometraje, y superan esta criba ‘Tula’ de Beatriz de Silva; ‘Votamos’ de Santiago Requejo y ‘Plastic Killer’ de Josep Pozo. El 24 de enero se conocerán los nominados definitivos y el 12 de marzo son los Oscar.

En cuanto a la categoría de Mejor Canción, en una línea similar a los Globos de Oro, ‘California’ de Taylor Swift, ‘Hold Me Up’ de Lady Gaga y ‘Lift Me Up’ de Rihanna son aspirantes, sumándoseles LCD Soundsystem por el tema para ‘White Noise’; Jazmine Sullivan, Selena Gomez y The Weeknd, que ha llegado a tiempo con ‘Nothing Is Lost’, su tema para el nuevo «Avatar». Eso sí, tanto Taylor Swift como Kendrick Lamar han sido excluidos de la carrera del Oscar al Mejor Corto.

Estos son los clasificados:

Giveon – Time (Amsterdam)

The Weeknd – Nothing Is Lost (You Give Me Strength) (Avatar: The Way of Water)

Rihanna – Lift Me Up (Black Panther: Wakanda Forever)

Son Lux Featuring Mitski & David Byrne – This Is a Life (Everything Everywhere All at Once)

Gregory Mann – Ciao Papa (Guillermo del Toro’s Pinocchio)

Rita Wilson & Sebastián Yatra – Til You’re Home (A Man Called Otto)

Rahul Sipligunj, Kaala Bhairava & M.M. Keeravani – Naatu Naatu (RRR)

Selena Gomez – My Mind & Me (Selena Gomez: My Mind & Me)

Ryan Reynolds, Will Ferrell & The Spirited Ensemble – Good Afternoon (Spirited)

Sofia Carson – Applause (Tell It like a Woman)

Jazmine Sullivan – Stand Up (Till)

Lady Gaga – Hold My Hand (Top Gun: Maverick)

J. Ralph & Norah Jones – Dust & Ash (The Voice of Dust and Ash)

Taylor Swift – Carolina (Where the Crawdads Sing)

LCD Soundsystem – New Body Rhumba (White Noise)

Son Lux aspira tanto a Mejor Canción (junto a Mitski y David Byrne), como a Mejor Banda Sonora, donde están entre los competidores Ludwig Göransson, John Williams, Hildur Guðnadóttir o Alexandre Desplat:

Volker Bertelmann – All Quiet on the Western Front

Simon Franglen – Avatar: The Way of Water

Justin Hurwitz – Babylon

Carter Burwell – The Banshees of Inisherin

Ludwig Göransson – Black Panther: Wakanda Forever

Chanda Dancy – Devotion

John Powell – Don’t Worry Darling

Son Lux – Everything Everywhere All at Once

John Williams – The Fabelmans

Nathan Johnson – Glass Onion: A Knives Out Mystery

Alexandre Desplat – Guillermo del Toro’s Pinocchio

Michael Abels – Nope

Nicholas Britell – She Said

Terence Blanchard – The Woman King

Hildur Guðnadóttir – Women Talking