Samuraï sirve la venganza fría… y llena de «adrenalina»

Samuraï se ha dado a conocer en los últimos tiempos gracias a singles tan certeros como ‘Sin freno’, ‘Tirando balas’ o ‘Entre tejados’. Entre el pop-rock de ‘Teenage Dream’, las guitarras funky y su pequeña dosis de autotune, el pop de Aroa Lorente ha llegado listo para triunfar en la radio y en las listas, como lo ha hecho su amiga Belén Aguilera, con la que comparte el single ‘De charco en charco’.

La música de Samuraï ha coqueteado también con el drum ‘n bass, como muestra ‘Cómo me voy a olvidar’, otro de sus éxitos, y vuelve a este sonido en su nuevo single. ‘Adrenalina’ es inmediatamente uno de sus temas más redondos, y es la Canción Del Día de hoy.

- Publicidad -

«Quiero ser hoy y no mañana», canta Lorente en una de las frases de ‘Adrenalina’, como queriéndonos decir que su intención es representar el pop de nuestro tiempo. No suena a otra cosa esta producción de Blanco Palamera que se basa en los breaks típicos del drum n’ bass para construir una canción de pop pletórica, capaz de subir la «adrenalina» como su título promete.

En realidad, en ‘Adrenalina’ Lorente nos está hablando de una relación fallida, en concreto de unos cuernos, ha contado en la revista VEIN. La canción presenta su dosis de venganza: Samuraï imagina que se ata a la cama de su ex amante mientras él observa lo que ha perdido, y toma «un trago de su propia medicina». Mejor venganza aún es la canción en sí misma.

- Publicidad -

«Este tema parte de una melodía que ya tenía grabada en una de las veces que lo había dejado con esta persona», ha explicado en la citada revista. «Yo buscaba una canción que me curase, tanto en el trabajo que hay al hacerla como en ese sentimiento. Es una canción liberadora». El título «no habla de despejarte al salir de fiesta o en modo desmadre, si no de encontrar otros estímulos que te curen». La madrileña no tiene «reparos» en contar que ‘Adrenalina’ nace de una infidelidad: «A todos nos pasan mierdas, todos nos hemos enamorado de alguien de una noche, nos han puesto los “cuernos”, nos hemos estresado cuando ni siquiera tenemos razones por lo que estarlo… Nos pasa a todos porque somos humanos».

Mientras prepara su debut largo, que será más «orgánico» porque Lorente se ha aficionado al sonido de los directos, la artista tiene precisamente varias fechas programadas, que son:

- Publicidad -

13 de Enero: HANGAR (Córdoba)

14 de Enero: PLANTA BAJA (Granada)

20 de Enero: COCHERA CABARET (Málaga)

21 de Enero: SALA X (Sevilla)