Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes.

Britney y Sam meditan: En medio de las conspiraciones según las cuales está desaparecida, controlada o incluso muerta (no entréis en TikTok), Britney ha salido meditando en Instagram acompañada de su pareja, el actor Sam Asghari. El también modelo y culturista de origen persa cuenta que Britney «se está convirtiendo en un gurú de la meditación». Con el «circus» que ha sido su vida en el último año (o siempre), no nos extraña.

La adolescente Rosalía: En las visitas navideñas a casa toca desempolvar recuerdos. Es lo que ha hecho Rosalía, que ha compartido estas imágenes de ella cantando para el público con más o menos 13 años. Es «definitivamente la primera fiesta en la que me contrataron», y cuenta que era fan tanto de Camarón como de Missy Elliot, razón por la que llevaba una chaqueta Adidas, que le hacía sentir «una superheroína».

El cuerpazo de Sam Smith: Los cuerpos no normativos y/o gordos siguen provocando a algunas personas para mal. Por suerte, a Sam Smith le da absolutamente igual, y se ha dejado ver posando así de a gusto y sonriente en un yate. Ojalá tener una pizca de su confianza. Ojalá, también, tener un yate.

Sam smith is having the best time of his life. pic.twitter.com/zttQGQn58c — Thenjiwe Kheswa (@kheswa_thenjiwe) December 27, 2022

Rihanna enseña su bebé: Rihanna está empezando a hacer cosas después de mucho tiempo: ha sacado nueva música, en febrero actuará en la Super Bowl y, recientemente, se ha abierto una cuenta de TikTok. En su primer vídeo, RiRi nos presenta a su adorable bebé, nacido en mayo.

La adolescente Dua: Otra superestrella a la que hemos visto de adolescente es Dua Lipa. En este caso, ha sido un antiguo amigo del instituto quien ha rescatado un anuario escolar en el que sale la cantante allá por 2010-2011. En el libro, Dua dice que dentro de 10 años se ve trabajando «en la tele o la radio»: no sabe lo que le espera.

GUYS a London friend went to school with ms. peep and has the yearbook to prove it pic.twitter.com/smi9Wqp7NL — drunk clue is a christmas movie (@drunkgrindr) December 29, 2022

Bieber, de incógnito: Justin Bieber ha visitado Japón recientemente con Hailey Bieber, su mujer, y ha intentado pasar desapercibido poniéndose una peluca de color negro. Evidentemente no lo ha conseguido y las imágenes han llegado rápidamente a la red.

Jin inicia el servicio militar: Los miembros de BTS finalmente irán a la mili y el primero en alistarse ha sido Jin, el mayor de todos. La imagen de su cabeza rapada, publicada por el propio Jin, ha enloquecido a sus fans. El resto de integrantes se irán alistando en los próximos meses, lo que significa que el grupo no podrá dedicarse a la música hasta más o menos 2025.

People who have jin buzzcut pfp , come here let's be moots pic.twitter.com/7YN2ijANdR — Jin's Military Wife || ia (@iamyourfanshimi) December 11, 2022

El pico de Matt Healy y Phoebe Bridgers: Casi tan larga como la cola de las posibles integrantes de Sugababes es la de las personas que se han besado o morreado con Matt Healy de The 1975. A esta lista se acaba de sumar Phoebe Bridgers, como muestra esta instantánea en la que incidentalmente (o no tanto) también aparece el actor Bo Burnham, abrazándolos a ambos.

Matty Healy shares new photo with Phoebe Bridgers and Bo Burnham. pic.twitter.com/pgnQwYBdvi — Pop Crave (@PopCrave) December 13, 2022

El disfraz saludable de Katy Perry: A Katy Perry le ha dado igual que Halloween haya pasado y ha decidirse ponerse uno de esos disfraces locos que tanto le gustan: en este caso se ha mostrado vestida de rama de gengibre. Ideal para las gripes navideñas.

Amaia recuerda OT2017: Terminamos con una de las protagonistas del día. Amaia publica hoy la versión japonesa de ‘Yamaguchi‘, y antes se dejó ver en el estudio (¿grabando dicho tema?) vistiendo una curiosa camiseta, que lleva estampada la portada de su disco de Operación Triunfo 2017, que contiene las grabaciones de las canciones que interpretó en el programa.