Muere Anita Pointer, de las Pointer Sisters

Anita Pointer, cantante de las Pointer Sisters junto a sus tres hermanas, falleció el pasado 31 de diciembre tras «una heroica batalla contra el cáncer» en su casa de Los Ángeles a los 74 años, según anunció su agente Roger Neal. «A pesar de nuestra profunda tristeza por la pérdida de Anita, nos consuela saber que ahora está con su hija Jada y sus hermanas June y Bonnie en paz», dijo la familia Pointer en un comunicado.

El grupo, originario de Oakland, California, estaba formado por Anita y sus hermanas June (fallecida en 2006), Bonnie (fallecida en 2020) y Ruth. Comenzaron cantando en la iglesia en la que su padre era pastor, llegando a ganar tres premios Grammy a lo largo de su carrera, la cual comenzaron con su primer disco en 1973, haciendo música con toques de jazz, gospel y bebop.

En 1979 las Pointer Sisters pasaron a ser tres, después de que Bonnie dejara el conjunto para perseguir una carrera en solitario. Sin embargo, esto no descarriló el éxito de las hermanas, que multiplicaron sus éxitos considerablemente durante la década de los 80, lanzando temazos como ‘I’m So Excited’, ‘Jump’, ‘Fire’ o ‘He’s So Shy’, ya con un sonido disco más acorde a la época.

Ganaron su primer Grammy en 1974 gracias al single ‘Fairytale’, nominado en la categoría de Mejor Actuación Vocal de Country por un Dúo o Grupo. En 1985 ganaron dos estatuillas: Mejor Actuación de Pop por un Dúo o Grupo (‘Jump’) y Mejor Arreglo Vocal para Dos o más voces (‘Automatic’). El grupo recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1994.

Anita Pointer dejó de actuar en 2015 por problemas de salud, por lo que el grupo quedó en manos de su hermana Ruth, que reclutó a su hija Issa y a su nieta Sadako para suplir las plazas vacantes. Ruth Pointer es la única integrante original del grupo con vida.