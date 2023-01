El nuevo disco de The New Pornographers se llama ‘Continue as a Guest’ y saldrá a la venta el próximo 31 de marzo. Además, el primer single del LP, ‘Really Really Light’, está disponible con videoclip incluido.

Este nuevo sencillo tiene su origen en el sexto disco de la banda, ‘Brill Bruisers’ (2014), habiendo sido rehecho para el noveno álbum: «Parte de mi proceso a lo largo de los años ha sido trabajar con cosas no terminadas. Me gustaba mucho el estribillo de Dan, y por un tiempo estuve intentando escribir algo que sintiese que pertenecía a la canción».

A.C. Newman también menciona la canción ‘The Man’ de Aloe Blacc y su interpolación de la clásica ‘Your Song’ de Elton John como inspiración para ‘Really Really Light’: «Pensé que sería divertido interpolar una canción que nadie conozca. Esto se convirtió en un juego basado en escribir un verso que se sintiese como una parte de la misma canción».

Los 10 temas del disco han sido producidos por el propio Newman, que empezó a trabajar en el disco justo tras terminar la gira de su último disco de 2019, ‘In The Morse Code Of Brake Lights’, y en este proceso descubrió nuevas formas de aproximarse a la escritura de canciones, «experimentando con su propio registro vocal».

Tracklist:

1. Really Really Light

2. Pontius Pilate’s Home Movies

3. Cat and Mouse with the Light

4. Last and Beautiful

5. Continue as a Guest

6. Bottle Episodes

7. Marie and the Undersea

8. Angelcover

9. Firework in the Falling Snow

10. Wish Automatic Suite