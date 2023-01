Mientras Beyoncé se toma su bonito tiempo para estrenar los visuales de ‘RENAISSANCE‘ (parece mentira que todavía no hemos visto un solo vídeo de este disco publicado hace medio año), llegan noticias relacionadas con el proyecto que parecen hechas por un fan, pero son reales como la vida misma.

Según PageSix, Beyoncé ha invitado recientemente a Britney Spears a aparecer en un videoclip, pero finalmente la colaboración no ha llegado a buen puerto. Se desconocen los motivos por los cuales el cameo (si es que iba a ser tal cosa) ya no se va a producir, pero hay que recordar que Britney se encuentra retirada de la vida pública y que no graba ningún vídeo desde 2016, años antes de liberarse de su tutela.

Por insólita que suene la noticia, en los últimos tiempos el tabloide PageSix ha dado noticias exclusivas sobre Britney que han resultado ser totalmente ciertas, como la existencia de su dueto con Elton John o de las memorias que se encuentra preparando.

Nadie puede saber de qué manera había visualizado Beyoncé a Britney en un videoclip, o si se trata de un vídeo perteneciente al disco ‘RENAISSANCE’ u a otro, pues Beyoncé planea lanzar dos álbumes más en los próximos meses. Lo que sí se están imaginando los fans de ambas es que Britney hubiera podido aparecer en un remix de ‘ALIEN SUPERSTAR‘. Alguien incluso ha tenido la ocurrencia de crear una versión con la voz de Britney producida por inteligencia artificial que preferís no escuchar.

Como recuerdan varios medios, Beyoncé y Britney ya colaboraron en el pasado, pues aparecieron juntas en un anuncio histórico de una conocida marca de refrescos, ambientado en la antigua Roma. P!nk completaba el trío de divas gladiadoras, que cantaban por Queen desafiando al rey Enrique Iglesias.